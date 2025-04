Consorzio Terra di San Marino. Partecipa al corso sui seminativi biologici: scopri la gestione moderna e sostenibile per un’agricoltura più redditizia

Il Consorzio Terra di San Marino è lieto di invitarti al corso teorico dedicato ai seminativi biologici e alla loro filiera, che si terrà sabato 5 ottobre 2024 presso la Sala Montelupo a Domagnano. Questo evento si rivolge agli operatori agricoli, professionali e amatoriali, interessati a scoprire nuove modalità di gestione sostenibile dei seminativi, una risorsa fondamentale per l’equilibrio ambientale e la protezione del territorio.

Programma della giornata

– 8:30 – Ritrovo e registrazione

– 8:45-9:15 – Saluti istituzionali e introduzione con Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio, Ambiente e Agricoltura, e Lucia Mazza, dirigente UGRAA.

– 9:15-10:45 – Approccio agroecologico alla gestione dei seminativi in agricoltura biologica, con il Dott. Daniele Antichi dell’Università di Pisa.

– 10:45-11:00 – Coffee break

– 11:00-12:30 – Scelta varietale e biobreeding nella produzione biologica, con la Dott.ssa Federica Bigongiali dell’Università di Pisa.

– 12:45-14:15 – Pausa pranzo

– 14:15-15:45 – Il futuro delle filiere biologiche in Europa, con il Dott. Francesco Solfanelli dell’Università Politecnica delle Marche.

– 15:45-17:15 – Modelli organizzativi per il rafforzamento del comparto biologico, con il Dott. Francesco Torriani, Presidente del Consorzio Marche Biologiche.

– 17:15-17:45 – Dibattito e domande.

Perché partecipare?

I seminativi costituiscono la parte più ampia delle superfici agricole utilizzabili e la loro gestione biologica non solo è cruciale per migliorare la produttività, ma gioca anche un ruolo fondamentale nella lotta contro il cambiamento climatico e nella protezione dal dissesto idrogeologico. Durante il corso, verranno esplorati gli aspetti tecnici e normativi più recenti, con particolare attenzione al Regolamento UE 2018/848 e alle prospettive future del settore.

Informazioni utili

– Data: Sabato 5 ottobre 2024

– Luogo: Sala Montelupo, Piazza Filippo da Sterpeto, 3 – 47895 Domagnano

– Partecipazione: Gratuita

– Iscrizioni e informazioni: UGRAA – info.ugraa@pa.sm – Tel. 0549 885110 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:15 alle 14:15)

Non perdere questa opportunità di approfondire la gestione sostenibile dei seminativi biologici e di confrontarti con esperti del settore!