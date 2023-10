Consorzio Terra di San Marino. Progetto del BioParco apistico di San Marino alla biennale di Venezia

All’interno del Padiglione della Repubblica di San Marino, sabato 28 ottobr, Arch. Piva di @progetto_ambiente_paesaggio presenterà l’importante progetto del BioParco apistico di San Marino alla biennale di Venezia.

Il bioparco apistico e’ nato dalla collaborazione della @cooperativa apicoltori San Marino @soroptimist_sanmarino @segreteriaterritorio_rsm @consorzioterradisanmarino e @ugraa .

E’ un onore e un piacere far scoprire questo importante progetto di tutela dell’ambiente e della biodiversità in un consesso così importante come la #biennalearchitettura2023 è un grazie anche all’ #ospitalitàospitante del Padiglione di San Marino.