Controlli dei Carabinieri a Cesena: quattro denunce nel weekend

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Cesena, attraverso operazioni condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile e dalla Stazione di Borello, hanno intensificato i controlli serali lungo le arterie stradali principali e nei parchi pubblici della città. Quattro persone sono state denunciate per diverse violazioni.

Due uomini sono stati segnalati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di alcune confezioni di eroina e di materiale per il confezionamento delle dosi. Un altro giovane è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere, avendo con sé un coltello a farfalla di medie dimensioni. Infine, un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, essendo stato fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti legali; la sua patente è stata ritirata e il veicolo è stato affidato a un conoscente.