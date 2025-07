Controlli della polizia intensificati a Cesenatico: un arresto per spaccio di cocaina

Nel fine settimana, le forze di polizia di Cesenatico hanno rafforzato le attività di prevenzione e controllo per gestire l’afflusso di turisti sulla riviera. Sono stati effettuati 23 posti di blocco con 25 pattuglie, che hanno identificato oltre 310 persone e controllato 115 veicoli senza riscontrare irregolarità di rilievo.

Durante i servizi sono stati svolti anche interventi di soccorso e assistenza a cittadini e automobilisti coinvolti in piccoli incidenti stradali. Le pattuglie in borghese e le volanti hanno intensificato i controlli nelle zone interne dell’area, focalizzandosi su reati contro il patrimonio e furti in abitazione.

Uno dei controlli ha portato al rintraccio di un cittadino albanese di 30 anni, poco dopo essere stato visto uscire da un’abitazione privata. La verifica ha coinvolto anche il proprietario dell’appartamento, un 50enne cesenaticense, che ha consegnato spontaneamente una dose di cocaina, dichiarando di averla ricevuta come regalo da uno degli stranieri ospiti.

Le indagini hanno rivelato che il cesenaticense avrebbe ricevuto sostanze stupefacenti dai due cittadini albanesi negli ultimi mesi, portandoli a denunciarli per spaccio continuato di cocaina. L’uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa, mentre la droga sequestrata è stata depositata come prova.