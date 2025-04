Controlli della Polizia Locale all’ospedale di Ravenna: Denunciate due donne per accattonaggio molesto

Ravenna, 22 gennaio 2025. Martedì 21 gennaio, durante un’operazione mirata, agenti della Polizia Locale di Ravenna hanno identificato e denunciato due donne di origine straniera, già note alle forze dell’ordine, per accattonaggio molesto. Le due, di etnia Rom, senza fissa dimora, si aggiravano tra i parcheggi e le entrate principali dell’ospedale, importunando passanti e pazienti con richieste incalzanti di denaro. In alcuni casi, si avvicinavano con insistenza a persone anziane o visibilmente fragili, creando disagio e preoccupazione.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato le donne e le hanno condotte al Comando per ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche, le stesse sono state denunciate per accattonaggio molesto e nel contempo è stato impartito loro l’”ordine di allontanamento” dall’area.

Il Comandante della Polizia Locale di Ravenna nel ribadire l’importanza di segnalare tempestivamente episodi di questo tipo, sottolinea che “questi comportamenti non solo creano disagio, ma possono ingenerare profonda insicurezza. Garantire la serenità e la sicurezza nei luoghi pubblici è un impegno per noi prioritario, specialmente in aree sensibili come gli ospedali”.

L’azione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei servizi posti in essere dalla Polizia Locale, in tutte le zone critiche della città, tra cui l’area dell’ospedale e spazi limitrofi, al fine di contrastare fenomeni di illegalità e inciviltà, e proseguirà anche nelle prossime settimane