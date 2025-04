Controlli di Pasqua dei Nas: irregolarità e sequestri nel Ravennate e nel Riminese. Prodotti scaduti da oltre un anno

I Nas di Bologna hanno condotto una vasta azione di controllo sulla produzione e commercializzazione di prodotti dolciari e da forno nella regione Emilia-Romagna. In provincia di Ravenna è stata trovata promiscuità di stoccaggio di vari prodotti, mentre in provincia di Rimini sono stati rinvenuti e sequestrati prodotti dolciari scaduti da oltre un anno. Inoltre, sono stati chiusi diversi laboratori e aziende, sequestrati e distrutti alimenti scaduti e elevate sanzioni amministrative. In totale, le chiusure di strutture e aziende ammontano ad un valore di oltre 800.000 euro, i sequestri a circa 235.000 euro e le sanzioni a 65.000 euro.