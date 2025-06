Controlli notturni dei Carabinieri a Forlì: un arresto e cinque denunce

Nella notte tra il 16 e il 17 giugno i Carabinieri della Compagnia di Forlì, con il supporto delle Stazioni di Ronco e Castrocaro Terme, hanno portato a termine un’intensa attività di controllo sul territorio, con l’obiettivo di prevenire i reati e monitorare la circolazione stradale nelle ore serali e notturne.

L’operazione ha portato all’arresto di una persona già sottoposta agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. L’uomo, nonostante fosse stato affidato al regime domiciliare lo scorso gennaio, ha violato più volte le prescrizioni imposte, spingendo la Procura della Repubblica di Forlì a emettere un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, eseguita dai militari nei giorni scorsi.

Oltre all’arresto, sono scattate cinque denunce a piede libero. Tra i casi più rilevanti:

Guida in stato di ebbrezza: un automobilista è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito. I carabinieri hanno proceduto al ritiro immediato della patente, al sequestro del veicolo e alla segnalazione alla Prefettura per la sospensione del documento di guida.

Violazione del foglio di via: un soggetto già noto alle forze dell’ordine è stato sorpreso a Castrocaro Terme nei pressi di un’attività commerciale, nonostante fosse colpito da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni. Anche in questo caso è scattata la denuncia.

Porto abusivo di armi e soggiorno irregolare: un giovane è stato trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni, immediatamente sequestrato. Alla denuncia per porto abusivo si è aggiunta quella per permanenza irregolare sul territorio nazionale: il ragazzo è stato quindi segnalato all’Ufficio stranieri per l’avvio della procedura di espulsione.