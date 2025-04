Controlli stradali della polizia intensificati: ritiri di patenti e infrazioni nel Forlivese

Nel corso dello scorso fine settimana, la Polizia di Forlì-Cesena ha intensificato i controlli sulle strade e autostrade della provincia, portando al ritiro di 16 patenti, di cui due a conducenti trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Il primo caso ha coinvolto un giovane di 25 anni, fermato lunedì lungo l’autostrada A/14, in prossimità dell’area di servizio Montefeltro. L’attenzione degli agenti era stata attirata da un avventore in stato confusionale. Alla verifica, il giovane presentava evidenti segni di alterazione, con il corpo sporco di cioccolato e difficoltà nel parlare e mantenere l’equilibrio. Sottoposto a controllo, ha consegnato un sacchetto contenente circa 30 grammi di Ketamina, confermando di averne fatto uso poco prima.

Un altro episodio è avvenuto venerdì all’alba, quando un 54enne è stato fermato nell’area di servizio Sant’Eufemia Nord sempre sull’A14. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a sostanze stupefacenti, è apparso disorientato e ha immediatamente consegnato un involucro con circa 5 grammi di cocaina. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti a controlli medici e hanno subito il ritiro della patente.

Le operazioni della Polizia di Stato hanno visto il monitoraggio attivo di strade principali come l’A14 e l’E45, con il controllo di circa 450 veicoli e 600 persone. I risultati sono stati significativi: quasi 250 infrazioni sono state contestate, di cui 25 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 18 per eccesso di velocità. Sono stati anche identificati 23 veicoli privi di revisione, costringendo i conducenti a fermarsi fino al completamento delle verifiche obbligatorie.