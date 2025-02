Coppa Davis, quando gioca Sinner: orario e dove vederlo in tv

L’Italia torna in campo in Coppa Davis. Dopo il trionfo dello scorso anno, gli azzurri giocheranno da oggi, giovedì 21 novembre a Malaga, per bissare il successo che ha riportato l’insalatiera in Italia 47 anni dopo l’ultima volta.

Jannik Sinner, fresco Nei quarti di finale contro l’Argentina, Capitan Volandri si affida ancora una volta a, fresco vincitore delle Atp Finals a Torino.

Coppa Davis, Italia-Argentina: quando gioca Sinner

Jannik Sinner sarà in campo per il secondo singolare (quello tra numeri 1), nel quarto di finale contro l’Argentina di Coppa Davis e sfiderà Sebastian Baez, numero 27 del ranking. L’altoatesino giocherà subito dopo la prima sfida (tra Musetti e Cerundolo), in programma alle 17.

Coppa Davis, Italia-Argentina: dove vedere Sinner in tv

Il match di Jannik Sinner, così come l’intera sfida tra Italia e Argentina, sarà trasmesso in diretta e in chiaro sui canali Rai, ma anche su quelli SkySport. I quarti di finale di Coppa Davis saranno visibili anche in streaming su RaiPlay, NOW e l’app SkyGo.

AdnKronos