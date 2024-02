Coppa San Marino di Golf – Riviera Golf Cattolica 19.11.23

Nella splendida e soleggiata cornice del Riviera Golf Club di San Giovanni in Marignano si è disputata la tradizionale Coppa San Marino di Golf alla quale hanno partecipato oltre 60 giocatori, alcuni anche da fuori regione, tra cui 11 junior della EmmeGi Academy di San Marino.

A vincere il primo lordo è stato Emanuele Danzi del Riviera che ha sfiorato il par del campo con 72 colpi. Primo netto nella classifica dei giocatori con handicap minore di 18 si è classificato Gabriele Bartoletti mentre il secondo posto se lo è aggiudicato Bianca Maria Gardini entrambi di San Marino. Nella classifica di seconda categoria (hcp maggiore di 18) vince il netto Ivan Trolio del Riviera davanti a Renzo Raschi di San Marino.

Numerosi i premi speciali assegnati: 1° Lady a Aisha Nouioui, 1° Junior a Sampad Bartoletti Stella, 1° Senior a Enzo Bollini e 1° Socio Riviera a Lorenzo Ferrari Fusaglia, tutti giocatori sammarinesi.

L’appuntamento è stata l’occasione per il Presidente della Federazione Sammarinese Golf Emanuele Vannucci di anticipare l’intenzione di rinnovare e ampliare l’importantissima collaborazione con il Riviera Golf per la stagione 2024, in particolare per lo sviluppo del settore giovanile visti gli ottimi risultati ottenuti nel 2023.