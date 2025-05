Coriano, al via gli incontri con i cittadini: mercoledì sera il primo appuntamento a Ospedaletto

Prende il via il ciclo di incontri pubblici tra l’amministrazione comunale e i cittadini delle frazioni. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 7 maggio alle ore 21, presso la sala Don Fiorenzo, all’interno della parrocchia di Ospedaletto.

Il sindaco Gianluca Ugolini, insieme agli assessori e ai progettisti comunali, presenterà una serie di interventi in programma che riguardano la frazione e il territorio circostante. In particolare, saranno illustrati i progetti di riqualificazione di via Borgata e via Pertini, nonché le opere di messa in sicurezza del ponte vecchio di via Marzabotto.

Durante la serata si parlerà anche dell’ampliamento del cimitero di Montetauro e del fosso Cortino in via Fienili, oltre alla nuova sistemazione della rotatoria di Pian della Pieve, che sarà dedicata alla figura di Secondo Casadei, simbolo della musica romagnola.

Non mancherà un aggiornamento sui lavori in corso per la costruzione del centro diurno per persone disabili, e uno sguardo al futuro con la progettazione della pista ciclabile tra Ospedaletto e Gaiofana.

L’incontro si inserisce in un percorso di ascolto e confronto voluto dalla Giunta per avvicinare l’amministrazione ai cittadini e condividere progetti e visioni per il territorio.