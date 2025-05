Coriano, al via i lavori per rendere più efficiente il Municipio: nuovi infissi e risparmio energetico del 30%

Sono iniziati oggi, martedì 13 maggio 2025, i lavori di efficientamento energetico nella sede del Comune di Coriano, in piazza Mazzini. L’intervento, finanziato con un contributo statale da 90.000 euro ottenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), prevede la sostituzione integrale degli infissi esterni del piano terra, comprese le 24 finestre e i 4 portoni che si affacciano sull’area porticata, incluso l’ufficio IAT.

I nuovi serramenti garantiranno prestazioni di alto livello in termini di isolamento termico, contenimento acustico e sicurezza, rispondendo agli standard previsti dalla normativa regionale in materia di efficienza energetica. Si tratta, come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi, della prima e più consistente fase di un progetto più ampio, che proseguirà con la sostituzione degli infissi anche nelle due facciate principali che si affacciano su piazza Mazzini.

“Parliamo di interventi concreti – ha dichiarato Bianchi – portati avanti con determinazione per migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici. Dopo questa prima tranche, la progettazione già in corso ci permetterà di estendere l’operazione anche ad altre sedi comunali”.

Secondo le stime tecniche, la sostituzione degli infissi consentirà una riduzione dei consumi energetici del 30%, con un conseguente abbattimento dei costi in bolletta della stessa entità. Un risultato importante, sia in termini ambientali che economici, per un’amministrazione sempre più orientata alla sostenibilità.