Coriano. Al via la costruzione del nuovo asilo nido grazie ai fondi PNRR

È stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione del nuovo asilo nido di Coriano, un’opera attesa da tempo e resa possibile grazie a un importante contributo di oltre 1 milione di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I lavori inizieranno a settembre con la demolizione della ex sede Ausl di via Fleming, dove sorgerà la nuova struttura.

L’opera, dal valore complessivo di circa 3 milioni e 900 mila euro, prevede la costruzione di un edificio moderno di circa 1000 mq, distribuito su un unico livello. La nuova struttura, progettata per accogliere 42 bambini, avrà spazi studiati per favorire l’apprendimento e il benessere, con aree dedicate al gioco, all’alimentazione e al riposo. Le aule saranno progettate per massimizzare l’illuminazione naturale, con finestre esposte a sud e un uso abbondante di verde negli spazi esterni.

Il progetto è in linea con la volontà dell’Amministrazione di recuperare edifici esistenti senza nuove cementificazioni, migliorando al contempo il patrimonio edilizio scolastico della comunità. Il nuovo asilo nido sarà realizzato con tecnologie costruttive avanzate, materiali di bioedilizia e soluzioni energetiche ottimali, garantendo elevati standard di sicurezza sismica e comfort ambientale.

La gara d’appalto per l’individuazione delle ditte incaricate è già stata pubblicata, con scadenza fissata al 23 settembre 2024. Il progetto sarà completato nel rispetto delle tempistiche imposte dai finanziamenti PNRR.

“L’asilo rappresenta un grande passo avanti per la nostra comunità, offrendo un ambiente sicuro e accogliente per i bambini e le loro famiglie” hanno dichiarato gli assessori Roberto Bianchi e Anna Pecci. Oltre all’asilo, il Consiglio comunale ha aggiornato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici, ratificando anche interventi per un nuovo centro socio-assistenziale a Ospedaletto, anch’esso cofinanziato con risorse comunali e fondi PNRR.

L’Amministrazione condividerà il progetto con i cittadini e le famiglie interessate attraverso un incontro pubblico, in modo da mantenere un dialogo aperto e trasparente su questa importante iniziativa.