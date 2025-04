Coriano, approvato il Rendiconto di gestione 2024: bilancio in salute e investimenti in arrivo

La Giunta comunale di Coriano ha approvato il Rendiconto di gestione 2024, un documento che mette in luce la buona tenuta dei conti dell’Ente e un avanzo complessivo di amministrazione di circa 15 milioni di euro. Come evidenziato dal sindaco con delega al Bilancio, Gianluca Ugolini, si tratta di un incremento di oltre 4 milioni rispetto all’anno precedente. L’avanzo libero ammonta invece a 2,17 milioni di euro, risorsa che permetterà di proseguire con le opere di riqualificazione sul territorio.

“Abbiamo un bilancio sano – sottolinea Ugolini – e siamo proiettati a realizzare consistenti investimenti per offrire servizi strategici ai cittadini. Puntiamo a risposte sempre più puntuali, in particolare grazie a un lavoro costante di riduzione del debito da mutui”.

Riduzione del debito e stabilità fiscale

Uno degli aspetti più significativi è la diminuzione del debito derivante dai mutui accesi in passato: in due anni è passato da 6,5 milioni del 2022 a 4,1 milioni nel 2024, registrando così un calo di 2,4 milioni di euro. Per i cittadini di Coriano, questo significa quasi il 50% in meno di debito pro capite. Nonostante ciò, l’amministrazione ha ribadito che anche quest’anno le tasse rimarranno invariate. La progressiva estinzione dei mutui consente inoltre di ridurre la quota di interessi passivi, passata da 1,8 milioni a 1,3 milioni di euro, con un risparmio di circa 520mila euro destinato a potenziare la spesa corrente, incluso il rafforzamento del personale.

Parallelamente, si assiste a un dimezzamento del limite di indebitamento dell’Ente, che scende al 2,7%. Ridotto anche il Fondo contenziosi, che passa da 889mila a 437mila euro.

Nuovi interventi e investimenti

L’avanzo libero di oltre 2 milioni di euro sarà impiegato per realizzare opere come l’ampliamento e la riqualificazione dei cimiteri di Coriano (200mila euro) e Cerasolo (400mila euro), la sistemazione di strade, marciapiedi e segnaletica (1,1 milioni di euro), il miglioramento dell’impianto di pattinaggio a Cerasolo (150mila euro) e la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Malatesta (120mila euro) in collaborazione con Acer. È inoltre prevista la progettazione di interventi di decoro a Ospedaletto, per un valore complessivo di 400mila euro, e il potenziamento del sistema di sicurezza Targa System (150mila euro). Fra i progetti figura anche la riqualificazione del parco Bellini a S. Andrea in Besanigo (180mila euro).

Le dichiarazioni del sindaco

“Con i conti a posto – spiega Ugolini – possiamo investire come un buon padre di famiglia, individuando risorse fresche laddove possibile. Inoltre, proseguono i lavori per il nuovo asilo nido, il centro socio-assistenziale a Ospedaletto e la riqualificazione del Parco dei Cerchi. Abbiamo appena concluso la pista ciclopedonale di S. Andrea in Besanigo e siamo pronti a realizzare il secondo stralcio. Con i fondi alluvione puntiamo a mettere in sicurezza il territorio da frane e dissesti, mentre altre opere sono pianificate con risorse comunali. Il nostro territorio è vasto, quindi è fondamentale gestire con cura le finanze. Un ringraziamento va ai settori Servizi Finanziari, Tributi e Polizia Locale, coordinati dal dottor Lorenzo Spataro, e al settore Lavori Pubblici, guidato dal geom. Cristian De Paoli. Questo equilibrio finanziario ci permetterà di proseguire nei progetti di sviluppo strutturale ed economico per Coriano.”

Lo schema di Rendiconto, che ha già ottenuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio Comunale entro il 30 aprile, come previsto dalla legge.