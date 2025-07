Coriano, cantieri aperti in via Cella e via della Badia: al via interventi per la sicurezza idraulica e stradale a Sant’Andrea in Besanigo

Sono in corso due importanti interventi di lavori pubblici a Coriano, finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e al miglioramento della viabilità locale. I cantieri riguardano il consolidamento del guado sul torrente Marano in via Cella e la realizzazione di un nuovo attraversamento stradale in via della Badia, nella frazione di Sant’Andrea in Besanigo.

Il primo intervento nasce come risposta diretta ai danni provocati dalla piena eccezionale verificatasi durante l’alluvione del maggio 2023. I lavori in via Cella prevedono la sistemazione dell’erosione alla base del guado, la regimentazione del deflusso delle acque e la rimozione dell’eccesso di materiale ghiaioso dal letto del torrente. La conclusione è prevista entro fine luglio, condizioni meteo permettendo, con il completamento della posa di massi da scogliera per la protezione spondale, cui seguirà l’asfaltatura dell’area.

Questo intervento è il primo di tre previsti nell’ambito dell’ordinanza del Commissario per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per un totale di 350.000 euro. I prossimi lavori interesseranno altri due guadi sul Marano: quelli di via Vallecchio e via Fiume. Si tratta di operazioni fondamentali per la prevenzione del rischio idraulico e per la sicurezza della viabilità, che sarà inoltre dotata di nuova segnaletica.

Parallelamente, a Sant’Andrea in Besanigo, è in corso la demolizione del vecchio attraversamento stradale in via della Badia. Al suo posto sorgerà un nuovo passaggio più ampio, che passerà da 3 a 6 metri di larghezza, migliorando sensibilmente la percorribilità della strada. Il progetto, finanziato con 40.000 euro di fondi comunali, comprende anche il rifacimento delle tubature dell’acquedotto e del gas, oltre alla successiva asfaltatura dell’intera via per una riqualificazione completa dell’area.

“La messa in sicurezza della viabilità al guado di via Cella e la costruzione di un nuovo attraversamento stradale su fosso consorziale in via della Badia – hanno dichiarato il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi durante un sopralluogo – vanno nell’unica direzione di garantire una viabilità in completa sicurezza ai residenti e alle attività coinvolte. Siamo impegnati su più fronti per la cura del territorio e per risolvere ogni possibile criticità dal punto di vista idrogeologico e viario”.