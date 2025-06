Coriano celebra la Notte Rosa con spettacoli, camminate all’alba e un omaggio alle api

Il borgo di Coriano si prepara a vivere un weekend all’insegna della festa e della natura, con un programma ricco e variegato in occasione della Notte Rosa, anticipata al penultimo fine settimana di giugno, da venerdì 20 a domenica 22. Tra eventi culturali, momenti di benessere e appuntamenti dedicati all’ambiente, Coriano offre a residenti e visitatori un’occasione speciale per immergersi nella magia dell’estate.

La rassegna si apre venerdì 20 giugno al Castello Malatestiano con “Katastrofa rock & friends”, spettacolo di teatro di figura e animazione rivolto a tutta la famiglia. La Compagnia Fratelli di Taglia porta in scena una storia energica e divertente, tra pupazzi ribelli e ritmi rock, con marionette, musica e clownerie, per un’ora di spettacolo gratuito che si chiude con una merenda offerta dalla Pro Loco.

Sabato 21, giornata del Solstizio d’estate e Giornata mondiale delle Api, sarà dedicata alla scoperta del mondo delle api. Al Centro Giovani, un apicoltore accompagnerà grandi e piccoli in un affascinante viaggio tra arnie e miele, con degustazioni all’aperto. La sera, l’arena del Castello ospiterà lo show “Les Frikis” del circo teatro Mundo Costrini, una performance di magia, canto e comicità firmata dai clown Mina e Sebastian Guz. Per chi vuole, la giornata si arricchisce con la possibilità di cenare o gustare un aperitivo in uno degli angoli più suggestivi del centro sportivo, la Cantinetta della Corte.

Domenica 22 giugno si chiude con una camminata all’alba di 7 chilometri tra le dolci colline di Coriano, seguita da un tradizionale saluto al sole e una colazione contadina per tutti i partecipanti. L’iniziativa, adatta a tutti, parte alle 5.30 dal Centro Giovani e prevede iscrizione obbligatoria.

«Il ventennale della Notte Rosa – dichiara l’assessore al Turismo Anna Pazzaglia – è un’occasione per unire spettacolo, ambiente e benessere. Le Terre di Coriano rappresentano un territorio ricco di bellezza e ospitalità, ideale per celebrare l’estate tra divertimento e natura».

Un weekend, dunque, da vivere all’aria aperta, tra arte, natura e tradizione, per scoprire e riscoprire il fascino unico di Coriano.