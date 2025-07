Coriano, cinema sotto le stelle nella corte del Castello Malatestiano: due proiezioni gratuite il 2 e 9 agosto

Torna l’appuntamento con il “Cinema sotto le stelle” a Coriano, nella suggestiva corte del Castello Malatestiano. Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno il Comune e la Pro Loco propongono due serate di grande cinema a ingresso gratuito, previste per sabato 2 e sabato 9 agosto, con inizio alle 21.15.

La rassegna offre l’occasione di vivere il centro storico in un’atmosfera rilassata e culturale, sotto il cielo d’estate. In caso di maltempo, le proiezioni saranno spostate nella Sala Isotta del Teatro Corte.

Sabato 2 agosto – Madame Clicquot (2023)

Il primo appuntamento è con “Madame Clicquot”, film diretto da Thomas Napper e interpretato da Haley Bennett. La pellicola racconta la storia vera di Barbe-Nicole Ponsardin, pioniera dell’imprenditoria femminile e fondatrice della celebre casa di champagne Veuve Clicquot. Rimasta vedova in giovane età, Barbe-Nicole affronta il mondo del vino dominato dagli uomini con coraggio e visione, riuscendo a trasformare la sua piccola produzione in uno dei marchi più prestigiosi di Francia. Accanto a lei, nel ruolo del marito François, Tom Sturridge offre un’interpretazione intensa e drammatica.

Sabato 9 agosto – Il maestro che promise il mare (2023)

La seconda serata sarà dedicata a “Il maestro che promise il mare”, toccante racconto ispirato alla vera storia di Antoni Benaiges, insegnante progressista che nella Spagna del 1935 introdusse metodi didattici rivoluzionari in un piccolo villaggio della provincia di Burgos. Promettendo ai suoi alunni di portarli a vedere il mare, Benaiges incarnò un modello educativo fondato su libertà e speranza, duramente osteggiato dal regime franchista. Una vicenda umana riscoperta attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto e ricostruita, 75 anni dopo, dalla nipote di un suo ex alunno.

Un appuntamento culturale per tutte le età

«È una rassegna molto partecipata, in cui adulti e famiglie possono trascorrere il tempo libero nella cornice del nostro castello – spiega Anna Pazzaglia, assessore al Turismo ed eventi –. Un luogo molto bello da vivere d’estate, sotto le stelle, gustando la visione di pellicole selezionate e di qualità».

Il Castello Malatestiano, in via Malatesta 42, si conferma così uno dei luoghi simbolo della vita culturale corianese, capace di unire bellezza architettonica e iniziative per tutti.