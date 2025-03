Coriano. Dal 22 giugno al 28 luglio arriva “CORTESTATE 2024”, la rassegna di teatro estiva al Castello Malatestiano

A Coriano c’è aria di nuovo. E’ in arrivo CortEstate 2024.

Da quest’anno il Teatro nella bella stagione si sposta all’aperto nella splendida cornice della Corte del Castello Malatestiano, che per l’occasione si trasformerà in anfiteatro.

Sei appuntamenti tra comici, concerti e circo teatro.

Sabato 22 giugno doppio spettacolo comico con sorpresa per la serata di inaugurazione.

Danno inizio agli eventi di CortEstate i vincitori di Locomix 2024, VIRGIGNO CON LA GN vincitore assoluto premio della critica e della giuria e i BROMANCE vincitori premio del gradimento del pubblico.

Coriano, xx giugno – A Coriano la voglia di spettacoli non finisce con l’arrivo dell’estate e quest’anno il Teatro nella bella stagione si sposta all’aperto nella splendida cornice della Corte del Castello Malatestiano, che per l’occasione si trasformerà in anfiteatro. Le imponenti rovine delle mura storiche faranno da scenografia suggestiva e naturale agli eventi. In questo spazio bucolico, sotto le stelle, ci sarà possibilità di aperitivi al tramonto e anche di cenare, con la piccola Osteria ambulante organizzata della Cantinetta della Corte. Sei appuntamenti, si susseguiranno da sabato 22 giugno a domenica 28 luglio. In programma due spettacoli comici, due concerti (uno fuori programma) e due spettacoli di circoteatro, uno in occasione della notterosa.

“L’estate corianese promette quest’anno allettanti novità a partire dalla possibilità di vivere il teatro all’aperto con appuntamenti in grado di coinvolgere fasce differenti di popolazione – afferma il sindaco Gianluca Ugolini – . Come Amministrazione sosteniamo e incoraggiamo tutte quelle iniziative che consentono alle persone di vivere momenti piacevoli e arricchenti nel nostro territorio, per cui invito tutti a venire a Coriano ad assistere agli spettacoli di Cortestate”.

Sabato 22 giugno inaugurano la rassegna Locomix the Winners VIRGIGNO CON LA GN vincitore assoluto premio della critica e della giuria di Locomix, che presenta il suo monologo Autobiografia dei vostri difetti e i BROMANCE vincitori premio del gradimento del pubblico, con il loro spettacolo Bromance voi non mi piacete.

Sabato 29 giugno il concerto/tributo di Lorenzo Semprini e Beppe Ardito ROCKING IN THE FREE WORLD Le canzoni di Neil Young & Bruce Springsteen. Uno spettacolo dedicato alle canzoni di questi due giganti della musica, con storie, aneddoti e percorsi nella loro sterminata discografia.

Venerdì 5 luglio in occasione della notte rosa uno spettacolo per tutte le età e gli intenditori di sogni. Gambeinspalla Teatro presenta SOGNO – Bubble & Clown show. Un carretto d’altri tempi, uno strano attore, mimo, clown, vi mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore “antico”, confuso tra sogno e realtà, romanticismo e comicità, dove protagoniste saranno le bolle di sapone.

Sabato 13 luglio direttamente dall’Argentina arriva la compagnia, ora divenuta franco/argentina El Mundo Costrini con il suo circoTeatro/musicale, dal titolo CRAZY MOZARTS dove si vedranno due Mozart ancora più folli e divertenti dell’originale, raffinati, ingenui e surreali. Lo spettacolo fatto di clownerie, giocoleria, gag, musica dal vivo, vede in scena Sebastian Marcelo Guz, in arte Nino Costrini fondatore della compagnia, (già co/fondatore del famoso circo contemporaneo CircoXiclo, che anche in Italia ed Europa ha riscosso moltissimo successo) e Santiago Blomberg per creare un concerto originale dove niente è quello che sembra.

Giovedì 25 luglio Duilio Pizzocchi propone il suo spettacolo comico VERNICE FRESCA un divertentissimo monologo in cui, trovano spazio tantissimi personaggi che rivelano la “vulcanicità” e genialità del noto comico bolognese. Tra i suoi personaggi più noti ci saranno: l’invadente imbianchino e lo sregolato camionista Ermete Bottazzi, nati sugli schermi televisivi, e altri sviluppati e ripresi negli spettacoli dal vivo come Cactus, il tossicodipendente sempre in cerca di spicci, l’astrologa Donna Zobeide, il boss mafioso Eddy Collante e la vecchietta acida e iettatrice Nonna Novella.

Domenica 28 luglio conclude la rassegna il concerto (fuori programma) della band I gatti rossi che presentano il loro concerto di cantautorato d’autore COME LE CANNE AL VENTO, un viaggio dalle nostre colline al mare, attraverso canzoni, immagini e ricordi, tra sorrisi e dolci malinconie.

Una rassegna trasversale per attirare un pubblico sempre più eterogeneo, come da tradizione delle programmazioni del Teatro CorTe.

Una platea di circa 200 poltrone verrà allestita sull’erba morbida, per accogliere il pubblico.

All’interno della Corte del Castello verrà inoltre posizionata una piccola osteria ambulante con tavoli e sedie, dove poter gustare, dalle 20.30 le specialità proposte dalla Cantinetta della Corte.

In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo al Teatro CorTe Coriano

Prezzi calmierati per tutti gli spettacoli: Ingresso intero € 7; ridotto € 5

Duilio PIzzocchi spettacolo comico: intero € 10; ridotto € 8

I Gatti Rossi concerto: offerta libera

Ridotto per under 14 e over 65 anni

CortEstate è organizzato dalla Compagnia Fratelli di Taglia con il sostegno del Comune di Coriano e della Regione Emilia Romagna.

INFO E PRENOTAZIONI:

Info & prenotazioni tel. 329 9461660

Prevendita online: www.liveticket.it/castellomalatestacoriano

Castello Malatestiano di Coriano via Malatesta 32

www.fratelliditaglia.com/cortestate2024

facebook e instagram: Teatro Corte Coriano