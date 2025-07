Coriano, domani partenza all’alba per l’impresa ciclistica coast to coast verso Santa Maria di Leuca

Alle prime luci di domani, giovedì 3 luglio, una delegazione di otto ciclisti del G.S. Ospedaletto partirà da Coriano per un’impresa sportiva di grande impegno: un viaggio coast to coast che li porterà dall’Adriatico fino al Mar Ionio, attraversando circa 800 chilometri suddivisi in tre tappe.

Il percorso prevede una prima tappa a Fossacesia, nota località balneare della Costa dei Trabocchi, seguita da una seconda tappa a Bari, prima di giungere alla meta finale al Faro di Santa Maria di Leuca. Qui gli otto ciclisti corianesi saranno accolti dalle autorità locali e da una squadra del CSI di Lecce, con la quale si ufficializzerà un gemellaggio.

Il G.S. Ospedaletto si conferma così protagonista di un’iniziativa sportiva di rilievo, dopo la recente traversata coast to coast dall’Adriatico al Tirreno con destinazione Livorno, compiuta la scorsa estate. «Amore per lo sport, intraprendenza e dinamismo caratterizzano questa realtà locale che, oltre a lanciare imprese sfidanti come questa, organizza durante l’anno svariate iniziative cicloturistiche per avvicinare persone di diverse età e background al mondo della bicicletta», si legge nel comunicato. L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la promozione del territorio che eventi come questo portano, «siamo lieti di affiancare, con il patrocinio dell’amministrazione, occasioni promozionali che consentono di portare il nome di Coriano fuori regione, in tante parti d’Italia».

Questa mattina il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, e l’assessore allo Sport, Anna Pecci, hanno incontrato in municipio Domenico Manna, membro del direttivo del G.S. Ospedaletto, per augurare buona fortuna agli atleti. Durante l’incontro sono stati consegnati una lettera di saluto per il sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca, e materiale promozionale del territorio denominato “Terre di Coriano”.