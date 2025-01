Coriano. Domenica 17 marzo torna la Camminata panoramica ecologica

Coriano,15 marzo 2024 – Fare attività fisica con un occhio di riguardo e attenzione all’ambiente. Coriano per il secondo anno consecutivo abbraccia il plogging, la disciplina nata in Svezia nel 2016, consistente nel raccogliere i rifiuti abbandonati che si trovano nel proprio percorso mentre si è impegnati a svolgere movimento all’aperto. Domenica 17 marzo torna la Camminata panoramica ecologica dell’associazione Le Saline e patrocinata dall’Amministrazione comunale. Un percorso di circa 5 chilometri, adatto a tutti, a partire da giovani e famiglie con bambini. Si parte dal Centro Giovani in via Piane alle ore 9 per proseguire fino al centro storico. Due ore di camminata per i partecipanti che verranno muniti di giubbino catarifrangente e guanti per accompagnare l’attività fisica alla raccolta di rifiuti e mozziconi di sigarette.

“Praticare in gruppo il plogging è più coinvolgente e divertente – afferma l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia –, vengono rilasciate endorfine, si svolge esercizio fisico combinato ad un’azione positiva anche per la collettività. Dopo la camminata per chi fosse interessato si potrà concludere la mattinata con una rigenerante sessione di yoga e un ristoro caldo per tutti i partecipanti”.

E’ consigliato un abbigliamento comodo. Previsto un contributo di 5 euro.