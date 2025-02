Coriano. Donato assegno alla associazione La Girandola dal gruppo di volontari corianesi Festa per Far Festa

Coriano, 24 febbraio 2025 – Un assegno di 2.700 euro per l’associazione ‘La Girandola Odv’ impegnata quotidianamente a rendere migliore il benessere dei piccoli pazienti ricoverati al reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini. La somma ricavata dalla vendita delle stelle di cioccolato Rovelli, realizzata durante le festività natalizie presso vari punti vendita di Coriano e non solo, è frutto dell’attività di volontariato portata avanti dall’associazione corianese ‘Festa per far Festa con la collaborazione di Avis Coriano.

“Una cifra che ci auguriamo possa essere utile ai volontari dell’associazione no profit La Girandola che, dopo aver raggiunto quest’anno ben 20 anni di attività dalla nascita, continua ad essere saldamente presente sul territorio con giocattoli, libri e ogni iniziativa che possa migliorare la qualità di vita dei bambini ricoverati in ospedale– commentano i volontari di Festa per far Festa – . A Pasqua riproporremo, come ormai da tradizione, un’altra iniziativa a scopo benefico. Cerchiamo di aiutare le piccole associazioni locali bisognose di un supporto economico utile a portare avanti le loro iniziative. E Coriano c’è, per portare un sorriso e svago a chi più ne ha bisogno”.

Comune di Coriano