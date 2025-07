Coriano è ancora il Comune più virtuoso della provincia nella raccolta differenziata: nel 2024 raggiunto l’88,8%

Anche nel 2024 Coriano si conferma leader provinciale nella raccolta differenziata dei rifiuti, toccando quota 88,8%, con un incremento dell’1,5% rispetto al 2023 (87,2%). A certificarlo sono i dati ufficiali diffusi dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Arpae, che attestano per l’intera provincia una media del 69,2%.

Il Comune ha totalizzato 7.120 tonnellate di rifiuti differenziati, a fronte di una riduzione dell’indifferenziata pari a 898 tonnellate. Si conferma dunque un trend virtuoso e costante, che colloca Coriano ben oltre il parametro dell’84% previsto per i comuni di pianura dalla normativa regionale.

Ma i risultati non si fermano ai numeri. A partire dal 2025, Coriano entra ufficialmente nell’elenco dei 69 comuni “virtuosi e super-virtuosi” dell’Emilia-Romagna, accedendo così a un contributo economico di 22.000 euro erogato da Atersir. Il premio rientra nel Fondo d’ambito per l’incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, previsto dalla Legge regionale 16/2015, ed è calcolato sulla base dei chilogrammi di rifiuti non riciclati per “abitante equivalente” – parametro che tiene conto anche di turisti, attività produttive e imprese commerciali.

“Questo contributo riconosce l’impegno dei cittadini verso una crescente differenziazione dei rifiuti – dichiara l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia – un impegno sostenuto e rafforzato dall’introduzione della tariffa puntuale attiva dal 2019. Un sistema che sta dando risultati concreti, sia in termini di minori sprechi quotidiani che di contrasto agli abbandoni sul territorio.”

Coriano si conferma così modello regionale di buona gestione ambientale, non solo per l’efficienza del sistema di raccolta, ma anche per la sensibilità e la partecipazione attiva dei suoi cittadini.