Coriano e la Polizia Locale celebrano il loro patrono, San Sebastiano

Coriano, 20 gennaio 2024 – È stata celebrata nel pomeriggio di oggi la Santa Messa officiata da don Osvaldo Caldari in occasione di San Sebastiano, patrono del Comune di Coriano. Una ricorrenza molto sentita dai corianesi alla quale hanno preso parte, alla Chiesa di Santa Maria Assunta, il sindaco Gianluca Ugolini e la giunta. A celebrare San Sebastiano, patrono anche della Polizia Locale erano presenti i sindaci di Riccione e Misano, Daniela Angelini e Fabrizio Piccioni, la comandante del Corpo di Polizia Locale dei tre comuni, Isotta Macini e l’ispettore della Polizia Locale, Alessandra Marcianò.

Come da tradizione alla messa è seguito un corteo per la deposizione di una corona di alloro presso la statua di San Sebastiano in piazza Don Minzoni.

Una giornata particolare, quella del 20 gennaio per Coriano, in cui oltre alla festa del santo patrono, ricorre l’anniversario del compleanno di Marco Simoncelli.

Comunicato stampa