Coriano: educazione stradale per i più piccoli, trecento bambini partecipano allo spettacolo “Il Signor Bassotto”

Non c’è età troppo giovane per imparare le regole fondamentali della sicurezza stradale. Con questo spirito, si è svolto ieri, lunedì 31 marzo, lo spettacolo educativo “Il Signor Bassotto, rispetta la strada e la vita”, che ha coinvolto circa 300 bambini delle scuole di Coriano. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, è stata realizzata in collaborazione con l’Osservatorio sulla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna.

L’evento si è svolto in un teatro CorTe gremito di alunni, che sono stati accolti dal sindaco Gianluca Ugolini e dall’assessore allo Sport Anna Pecci. Alla manifestazione hanno partecipato anche i rappresentanti della Polizia Locale e dei Carabinieri di Coriano, contribuendo a rendere la giornata ancora più coinvolgente e istruttiva per i piccoli partecipanti.

Le Scuole Coinvolte e i Messaggi Chiave

Gli studenti delle scuole dell’infanzia Peter Pan di Cerasolo, Mary Poppins di Mulazzano, Biancaneve di Ospedaletto, Coccinella di Sant’Andrea in Besanigo, Arcobaleno di Coriano e delle Scuole Primarie Andersen di Cerasolo, Don Milani di Ospedaletto e Favini di Coriano hanno assistito alle due rappresentazioni dello spettacolo. Il Signor Bassotto, un cane vigile, ha condotto i bambini in un viaggio attraverso le principali regole del codice della strada, con l’obiettivo di insegnare loro comportamenti sicuri per muoversi in strada e riconoscere i segnali stradali.

Nel corso della giornata, i bambini hanno avuto anche l’opportunità di interagire direttamente con gli agenti del Corpo di Polizia Locale, ponendo domande e curiosità sulla sicurezza stradale. Questo tipo di interazione ha contribuito a rendere il messaggio ancora più personale e accessibile per i giovani partecipanti.

Un’iniziativa Fondamentale per la Sicurezza

L’assessore Anna Pecci ha sottolineato l’importanza di queste iniziative educative per la formazione delle future generazioni: “Coriano è felice di organizzare eventi come questo, che rappresentano un investimento per il futuro. Apprendere fin da piccoli le norme stradali e i comportamenti corretti da tenere in strada può davvero fare la differenza. Oggi, stiamo educando i futuri ciclisti, motociclisti e automobilisti. Questa iniziativa è un passo importante per costruire una comunità più sicura e consapevole.”

Per commemorare questa giornata di apprendimento, ad ogni bambino è stato donato uno zainetto arancione come ricordo dell’iniziativa e simbolo della loro partecipazione a questo importante momento di educazione civica.

Un Messaggio di Prevenzione per il Futuro

La giornata, che ha visto un forte impegno da parte di tutte le istituzioni locali, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sulla sicurezza stradale, rendendoli consapevoli dell’importanza di rispettare le regole sin da giovani. In questo modo, si semina il seme per una cultura della sicurezza che, si spera, crescerà con loro nel tempo.

Concludendo la giornata, il sindaco Ugolini ha ricordato come “l’educazione stradale non sia mai troppo presto per cominciare, e che investire nella formazione dei più giovani significa costruire una comunità più sicura e responsabile per il futuro.”

Un successo che, oltre a educare, ha fatto vivere a Coriano un momento di comunità e solidarietà tra giovani, famiglie e istituzioni.