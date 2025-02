Coriano. Fiera dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali, tutto pronto per l’inaugurazione di domenica 24 novembre 

Novità della 37esima edizione: cene e degustazioni allo “Spazio Gusto, Saperi e Sapori di Romagna”

Coriano, 21 novembre 2024 – Olio extra vergine d’oliva, vino e buon cibo a chilometro zero. La città di Coriano è pronta ad ospitare la Fiera dell’Oliva e dei Prodotti autunnali. La kermesse più importante dell’autunno organizzata dal Comune di Coriano e dalla Pro Loco, patrocinata dalla regione Emilia-Romagna e quest’anno, per la seconda volta, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, arriva alla sua 37esima edizione dal 24 novembre al 1° dicembre 2024.

Dal giorno della inaugurazione, domenica 24 novembre alle ore 10.30 in piazza Mazzini, fino a domenica 1° dicembre, la novità di questa edizione, per ampliare l’offerta culturale ed enogastronomica della manifestazione, sarà nei giorni infrasettimanali lo “Spazio Gusto, Saperi e Sapori di Romagna”.

Ogni sera a partire dalle ore 20,00, da martedì 24 a sabato 30 novembre, alla Casa dell’Olio di piazza Don Minzoni si svolgerà una cena tematica con un prodotto alimentare in abbinamento ai vini del territorio accompagnata dal racconto leggero dei piatti proposti. Si alterneranno produttori ed esperti enogastronomici per un evento divertente, istruttivo e coinvolgente.

Durante le cinque serate con menù a base di carne, baccalà, olio EVO, formaggi e funghi saranno presenti complessivamente 10 oleifici, 5 cantine vinicole del territorio e 5 produttori diretti.

“Quest’anno ampliamo e diversifichiamo il format della manifestazione attraverso un racconto del territorio in cui, oltre al prodotto principe dell’olio extravergine d’oliva, si affiancano il buon vino delle nostre colline e materie prime di eccellente qualità – afferma il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini -. La professionalità dei nostri imprenditori è una grande ricchezza per cui vogliamo dare risalto a concetti come cultura del cibo, salute e piacere di stare a tavola. La fiera dell’oliva ogni anno richiama moltissimi visitatori dai comuni collinari e della costa, oltre che da fuori provincia. È una grande festa di comunità che quest’anno arricchiamo sempre, con la rodata macchina organizzativa della nostra Pro Loco, con un calendario di cene a tema assieme ai nostri produttori e alla collaborazione di Cna”.

Oltre alla tradizionale e immancabile presenza degli stand lungo le strade del centro storico di Coriano con i prodotti agricoli del territorio, le suggestioni enogastronomiche e dell’artigianato locale, protagonisti indiscussi della manifestazione saranno naturalmente l’oliva e il suo prezioso oro verde.

La Pro Loco, in collaborazione con CNA Rimini e l’Associazione Frantoiani Oleari dell’Emilia-Romagna, promuove nelle domeniche 24 novembre e 1° dicembre alla Casa dell’Olio in piazza Don Minzoni, un viaggio conoscitivo e gustativo dell’olio extravergine di oliva del territorio.

Dalle ore 10,00 alle ore 19,30 la Casa dell’Olio ospiterà dieci produttori del territorio della provincia riminese che presenteranno e faranno degustare i loro prodotti così che i visitatori dello spazio potranno acquistare con consapevolezza le eccellenze olearie del territorio.

Per favorire il percorso di conoscenza sono in programma nelle due domeniche del 24 novembre e 1° dicembre tre degustazioni guidate: la prima alle ore 11,00 le altre due nel pomeriggio a partire dalle ore 15,30. Le degustazioni saranno condotte da Maurizio Saggion di CNA Rimini – Sommelier e assaggiatore di Olio – che guiderà i partecipanti alla scoperta delle virtù salutistiche dell’olio e a conoscere e riconoscere l’olio EVO di qualità. L’accesso alle degustazioni è gratuito.

Per Giovanni Bucci, Responsabile CNA Agroalimentare Rimini: “La valorizzazione delle produzioni e dei produttori del territorio romagnolo è uno degli elementi strategici dell’azione di CNA Rimini. Iniziative come quella che abbiamo contribuito ad organizzare favoriscono la crescita culturale, la conoscenza e la consapevolezza nei cittadini, e, oltre a sostenere l’economia locale, creano il senso di appartenenza in ogni comunità e di condivisione sulle scelte future di sviluppo”.

Le serate e l’alimento protagonista allo Spazio Gusto:

-Martedì 26: la carne, un viaggio unico tra tradizione e modernità

-Mercoledì 27: il baccalà, la magia del nord e la cultura locale

-Giovedì 28: l’olio EVO, il direttore d’orchestra dei nostri piatti

-Venerdì 29: i funghi, i gusti profondi della preziosità

-Sabato 30: i formaggi, le espressioni della diversità

L’ingresso su prenotazione è limitato a 70 persone, il costo è di € 30 a persona.

Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco di Coriano 347 4835584

Le aziende olearie presenti nella Casa dell’Olio:

Oleificio Angelini, Oleificio Baffoni, Oleificio Bigucci, Oleificio Corazza, Oleificio Lo Conte, Oleificio Ripa & C, Oleificio Pecci, Oleificio Podere la Torre, Oleificio Sadafè, Oleificio Vasconi.

Le aziende vitivinicole:

Rocche Malatestiane, San Patrignano, Tenuta Santini, Podere Vecciano, Sant’Aquilina – Terre di Fiume.

Le aziende fornitrici dei prodotti:

Caffè Pazzini, Centrale del Latte di Cesena, Consorzio Piadina Romagnola, Fungar S.r.l., Lo Conte – Benessere della natura, Pastificio Ce.Ma., San Patrignano, Verde Sole.

Inaugurazione domenica 24 novembre alle 10.30 con i saluti istituzionali in piazza Mazzini 15, di fronte al Municipio e alle 11 il taglio del nastro in via Garibaldi.

In occasione delle due domeniche del 24 novembre e 1° dicembre si svolgeranno visite guidate gratuite al Castello Malatestiano e all’Antiquarium in tre turni, della durata di un’ora, con ritrovo in piazza Mazzini, di fronte all’ufficio IAT della Pro Loco, alle ore 10.00, 15.00 e 16.00.