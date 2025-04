Coriano. Gli auguri di Pasqua del Sindaco e della Giunta ai dipendenti comunali

Coriano, 19 aprile 2025 – Questa mattina il sindaco Gianluca Ugolini, la senatrice e vicesindaco con delega al personale, Domenica Spinelli e la Giunta hanno incontrato i dipendenti comunali per il tradizionale scambio di auguri di Pasqua. Per l’occasione il sindaco e la vicesindaco hanno ringraziato il personale per l’impegno profuso quotidianamente a servizio dei cittadini e dell’ente.

“Siamo felici di porgere gli auguri ai dipendenti del comune di Coriano e alle loro famiglie – hanno detto Ugolini e Spinelli – perchè dal loro impegno e dalla loro professionalità dipendono non solo il buon funzionamento della macchina amministrativa ma soprattutto la qualità dei servizi erogati per i nostri cittadini. Ci riteniamo una grande famiglia in cui ognuno mette il meglio delle proprie competenze e attitudini individuali a disposizione degli altri, con dedizione, collaborazione reciproca e desiderio di far funzionare al meglio i servizi erogati da ogni settore comunale. A tutti voi gli auguri di una buona Pasqua”.

La benedizione di don Osvaldo Caldari, l’apertura di uova di cioccolato del gruppo corianese ‘Festa per far Festa’, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione ‘Crescere Insieme’ e un brindisi con i vini dei colli di Coriano, hanno concluso la mattinata nella sala della giunta comunale.