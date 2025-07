Coriano, grande successo per Birriamo! tra birre artigianali, musica e piadine nel Palasic

Si è conclusa con un grande successo la tre giorni di Birriamo!, la festa dedicata alle birre artigianali locali, alla musica e alla gastronomia tipica romagnola, svoltasi dal venerdì 18 a domenica 20 luglio nell’area esterna del Palasic di Coriano.

Musica, divertimento e convivialità hanno animato ogni serata, con una partecipazione molto numerosa che ha coinvolto giovani, famiglie e bambini, questi ultimi accolti in un’area giochi appositamente allestita. Il cibo è stato protagonista, con gli stand gastronomici che hanno proposto piadine farcite e panini con patatine fritte, fedeli alle tradizioni romagnole.

La Pro Loco Coriano, organizzatrice dell’evento in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha puntato sulla valorizzazione delle eccellenze locali: sei birrifici artigianali del territorio provinciale – 1843, Imbérrita, Mazapégul, Birrificio Abusivo, Bifor e Titanbrau – hanno offerto al pubblico le loro produzioni, apprezzate durante tutta la manifestazione.

Le serate sono state scandite da momenti musicali di qualità: l’apertura di venerdì 18 luglio ha visto il coinvolgente live dei Moka Club, mentre sabato e domenica la festa ha proseguito con la musica di Radio Studio Più accompagnata dal dj Jump, l’animazione di Walter Massa, le barzellette di Bicio e brani evergreen dagli anni ’60, ’70 e ’80, elementi che hanno ricevuto grande consenso dal pubblico.

Il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, ha voluto ringraziare la Pro Loco per il lavoro svolto: «Il grande lavoro svolto è stato ripagato dal successo dell’evento che ha dato risalto ad una nuova opportunità per gli eventi corianesi con lo svolgimento nello spazio esterno al Palasic. La nuova Presidente Daniela Magnani, insieme al vicepresidente Giovanni Bianchini e a tutti i volontari di Pro Loco Coriano, hanno portato a casa un bel risultato, raccogliendo i consensi generali dei partecipanti. L’amministrazione esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto».

Anche l’assessore agli Eventi e promozione del territorio, Anna Pazzaglia, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti e realtà associative locali: «Quando c’è collaborazione, condivisione e apertura alle proposte delle realtà associative del territorio, la riuscita degli eventi è assicurata. L’amministrazione è sempre aperta al dialogo e a favorire eventi che possono portare gente a Coriano per trascorrere occasioni di divertimento. Grazie a Pro Loco Coriano per l’edizione speciale di quest’anno».

La manifestazione, oltre al patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha ottenuto anche il sostegno di Terre di Coriano, Regione Emilia-Romagna e Visit Romagna, confermando il suo ruolo di appuntamento significativo nell’estate locale.