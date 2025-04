Coriano ha reso omaggio a Marco Simoncelli con l’inaugurazione di un imponente totem dedicato all’indimenticato pilota. Anche photogallery

L’opera, alta 5 metri, è stata collocata al centro della rotonda di via Marano, all’incrocio con via Saragat, rappresentando una delle principali porte d’accesso al paese. Il totem ritrae Simoncelli in quattro diverse immagini, visibili da ogni lato, catturando la sua inconfondibile figura in sella alla Honda, con il numero 58 sul cupolino e i riccioli al vento.

Il sindaco Gianluca Ugolini, presente alla cerimonia insieme alla giunta comunale e al padre del pilota, Paolo Simoncelli, ha dichiarato: “Siamo riusciti a completare l’opera nei tempi previsti, un omaggio a Marco in occasione del doppio appuntamento della MotoGP. L’intitolazione della porta d’ingresso di Coriano a Simoncelli è un tributo doveroso per un ragazzo straordinario, oltre che un pilota prodigio, che ha saputo conquistare i cuori di tutti”.

L’installazione del totem è stata ideata dal designer Aldo Drudi, che ha progettato anche la rotatoria attorno al monumento, decorata con i colori e le grafiche distintive del Sic. Questo omaggio si inserisce nel contesto degli eventi collaterali del Gran Premio dell’Emilia Romagna, che si terrà a Misano dal 20 al 22 settembre, attirando appassionati e fan da tutto il mondo.

La cerimonia, avvenuta alla presenza anche del presidente della Federazione motociclistica italiana, Giovanni Copioli, ha sottolineato il forte legame di Coriano con il campione scomparso nel 2011, ricordato non solo per il suo talento ma per il suo spirito generoso e il sorriso contagioso.