Coriano. I ragazzi e le ragazze di San Patrignano tornano a scuola di benessere con Culto Wellbeing

Rinnovato il progetto sportivo ed educativo per gli ospiti della comunità guidato dai professionisti del brand riminese

Pratiche di Vinyasa e Odaka Yoga, allenamenti funzionali e calistenici alla ricerca di un’armonia tra corpo, mente e spirito. San Patrignano rinnova la collaborazione con Culto Wellbeing, una realtà territoriale che promuove una forma di benessere profonda e sostenibile, che parte dal corpo ma che estende la sua influenza positiva anche ad altre aree della vita, come quella sociale, lavorativa o familiare. Fino al 10 settembre, i ragazzi e le ragazze in percorso in comunità potranno unirsi ai corsi e alle lezioni tenute dai professionisti di Culto per scoprire un nuovo modo di fare sport, più tecnico e consapevole.

“Siamo davvero grati di aver rinnovato questa collaborazione con San Patrignano per il secondo anno di fila perché crediamo ci sia una profonda affinità di missione che ci lega. Poter contribuire alla causa di San Patrignano ci avvicina allo scopo più profondo del nostro percorso professionale: essere di sostegno alle persone e guidarle in un percorso alla continua ricerca della propria forma di benessere”, hanno dichiarato i fondatori di Culto Wellbeing Tommaso Bezzi e Stefano Sorbino insieme a Federico Lepore (Club Manager della wellness boutique di Riccione).

L’anno scorso avevano partecipato circa 300 dei ragazzi e delle ragazze di San Patrignano, un successo che si prepara ad essere confermato con le attività pensate per questa estate. “Praticare sport è una delle basi per potere trascorrere una vita all’insegna del benessere. San Patrignano ci crede da sempre. È questo il motivo che ci ha spinto prima ad accogliere e poi a rinnovare la collaborazione con Culto Wellbeing. Siamo certi che i nostri ragazzi aderiranno con passione come hanno fatto l’anno scorso”, ha dichiarato Fabio Ferretti, educatore del Gruppo Sport della comunità.

A sposare questa preziosa iniziativa, alla quale va il nostro più sentito ringraziamento, i seguenti professionisti del Team Culto: Raffaele De Troia, Agnese Gerbasi, Francesca Rossi, Camilla Crescentini e Valentina Venturi.