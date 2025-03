Coriano. Il cordoglio del sindaco Gianluca Ugolini per la scomparsa di Armando Arcangeli

Coriano, 11 giugno 2024 – Desidero esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Armando Arcangeli. Una figura che, a partire da Coriano in cui aveva fondato l’azienda Valleverde, ha tracciato un punto fermo nella storia dell’imprenditoria romagnola per estro e innovazione in grado di superare i confini nazionali e far conoscere in tutto il mondo le sue calzature pratiche e confortevoli.

Nella sua lunga attività imprenditoriale il patron della Valleverde ha dato lavoro a tantissime famiglie corianesi contribuendo ad aumentare l’indotto dell’economia locale e a portare oltre confine il nome di Coriano con testimonial del calibro di Raffaella Carrà, Pelè e tanti altri.

Comune di Coriano