Coriano, il docufilm “Voglio correre” del dottor Costa in proiezione mercoledì al Teatro Corte: ospiti piloti e protagonisti della MotoGP

il Comune di Coriano annuncia un appuntamento speciale che si inserisce nel cartellone di eventi legato alla settimana della MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini.

Mercoledì 10 settembre, alle ore 21, al Teatro Corte di Coriano verrà proiettato il docufilm “Voglio correre”, dedicato alla vita e alle avventure della leggendaria Clinica mobile del dottor Claudio Marcello Costa, punto di riferimento per decine di campioni del motociclismo.

La serata avrà un momento di grande emozione al termine della proiezione, quando il pubblico incontrerà alcuni ospiti d’eccezione: piloti ed ex piloti di fama mondiale come Vinicio Salmi, Virginio Ferrari, Pierpaolo Bianchi, Carlos Lavado e Paolo Simoncelli, che saranno sul palco insieme al dottor Costa per testimoniare aneddoti e rispondere alle domande degli spettatori.

L’ingresso sarà libero, a conferma della volontà di rendere la manifestazione un’occasione di incontro e condivisione aperta a tutta la comunità.

Il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio: “Ringrazio la DottorCosta team, il Motoclub Misano e l’amico e pilota Diego Pensalfini per questa opportunità per il territorio, soprattutto in concomitanza con il MotoGp di San Marino e Riviera di Rimini.”

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo e promozione del territorio, Anna Pazzaglia, che ha rimarcato il valore culturale e identitario dell’appuntamento: “Coriano, nella settimana della MotoGp, accoglie visitatori e appassionati delle due ruote con una serie di eventi per rendere il soggiorno nella Terra dei Motori ancora più interessante. Il docufilm del dottor Costa è un valore aggiunto per appassionati della moto e non.”

Con la proiezione di “Voglio correre”, Coriano rende omaggio a una figura simbolo della medicina sportiva e al suo legame profondo con il mondo delle corse, trasformando la passione per i motori in un momento di comunità e memoria collettiva.