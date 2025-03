Coriano. Il nuovo regolamento sui chioschi venerdì approda in Consiglio comunale per l’approvazione Spinelli “Valorizziamo i prodotti locali e diamo risposte ai cittadini dopo il fermo del periodo Covid “

Coriano, 27 novembre 2024 – Migliorare e valorizzare le aree pubbliche rendendole più accoglienti e piacevoli per i cittadini. È questo lo spirito del nuovo regolamento comunale, in approvazione venerdì 29 novembre in Consiglio comunale, per l’assegnazione in aree pubbliche di chioschi in cui svolgere vendita e somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali per la produzione e vendita di piadina romagnola e generi di gastronomia tipici della tradizione locale, vendita di piante e fiori, attività di edicola. Nel dettaglio il nuovo regolamento stabilisce, anche la vendita di panini, focacce, bevande analcoliche, caffè, prodotti di pasticceria già pronti e gelati.

L’Amministrazione comunale ha rimodulato il regolamento comunale, a distanza di 6 anni dal precedente, per andare incontro ai privati che hanno manifestato interesse all’installazione di chioschi nei principali parchi pubblici, adeguandolo alle ultime normative sul commercio nelle aree pubbliche.

La concessione del suolo pubblico, specifica la delibera di Consiglio, verrà emessa a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, le aree idonee verranno individuate con successiva delibera di giunta comunale.

La durata della concessione che segue le norme vigenti, contemperando le norme comunitari (rif. Direttiva Bolkestein), il Codice dei contratti pubblici per l’ammortamento degli investimenti, la normativa Regionale e la Legge n.24/2023 con riguardo alle spese a carico dei futuri concessionari ed al principio di rotazione del bene pubblico, con il nuovo regolamento passa da 6 a 10 anni.

Tra le novità previste, rispetto al regolamento precedente, rientrano le specifiche relative alle dimensioni ed elementi di arredo, tra cui la larghezza che passa da 35 a 45 metri, l’altezza da 3.50 a 4 mt e il posizionamento di ombrelloni. Capienze aumentate per consentire una migliore distribuzione degli spazi a garanzia delle esigenze dei concessionari e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

“Creare posti di lavoro, favorire l’indotto economico con nuove opportunità occupazionali e servizi, preservando il territorio nel rispetto delle norme, sono i principi cardine del nuovo regolamento comunale sui chioschi che ci apprestiamo ad approvare in Consiglio comunale – argomenta l’assessore alle Attività economiche, Domenica Spinelli–. In particolare, le modifiche apportate vanno nella direzione diconsentire al privato un investimento diluito negli anni, dopo il freno alla apertura di nuove attività causato dal periodo Covid, e alla valorizzazione dei prodotti locali”.

