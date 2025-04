Coriano. Il sindaco e la giunta incontrano i dipendenti comunali per gli auguri di Pasqua

Coriano,20 marzo 2024 – Il sindaco Gianluca Ugolini, la vicesindaco con delega al personale, senatrice Domenica Spinelli e l’intera giunta hanno incontrato questa mattina i dirigenti, il segretario comunale e i dipendenti comunali per il tradizionale scambio di auguri di Pasqua con la benedizione di don Osvaldo Caldari.

Gli amministratori hanno ringraziato i dipendenti per il quotidiano lavoro svolto a servizio della comunità di Coriano con impegno e professionalità grazie ai quali viene garantito il buon funzionamento dell’ente e la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Un’occasione per brindare serenamente alla Pasqua imminente e per rimarcare lo spirito di reciproca collaborazione di tutto il personale incluso quello di recente assunzione.