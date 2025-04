Coriano, il sindaco propone di intitolare il nuovo asilo nido a Papa Francesco

A Coriano prende forma una proposta simbolica e significativa: il sindaco Gianluca Ugolini intende intitolare il nuovo asilo nido di via Fleming a Papa Francesco. L’idea nasce dal riconoscimento del forte messaggio di fiducia nelle future generazioni che il Pontefice ha sempre trasmesso, e dalla sua visione della scuola come luogo d’incontro e laboratorio di vita, oltre ogni appartenenza religiosa.

La nuova struttura per la fascia d’età 0-2 anni, attualmente in fase di costruzione, sorgerà nell’area dell’ex sede Ausl, senza consumare nuovo suolo. I lavori procedono secondo il cronoprogramma: sono state completate la platea di fondazione e l’armatura dei pilastri.

Il nido offrirà 42 posti ed è concepito per essere un ambiente moderno, armonico e all’avanguardia sia dal punto di vista tecnologico che ambientale. Secondo il sindaco Ugolini, intitolare l’asilo a Papa Francesco rappresenterebbe un omaggio a chi ha sempre sottolineato il valore della scuola come spazio di crescita condivisa e a chi ha richiamato l’importanza di prendersi cura dei più piccoli come impegno fondamentale per il futuro.

Durante l’ultimo sopralluogo al cantiere, Ugolini era accompagnato dagli assessori Roberto Bianchi e Anna Pecci, a conferma dell’attenzione dell’amministrazione verso un progetto che guarda alla costruzione di una comunità più inclusiva e attenta alle nuove generazioni.