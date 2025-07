Coriano, il Sindaco Ugolini in visita ai nonni al mare: “Una sana abitudine che fa bene al corpo e allo spirito”

Anche quest’anno è iniziata l’estate all’insegna della socializzazione e del benessere per i venti nonni del centro “I Senza Età” di Coriano, che ogni mattina raggiungono la spiaggia per godere del mare e della compagnia reciproca.

Alle 7.30, puntuali, partono a bordo di due pulmini diretti al litorale, dove trascorrono la mattinata tra passeggiate sulla battigia, bagni, letture all’ombra e partite a carte sotto i gazebo. Alle 11.30 fanno ritorno a casa, dopo aver vissuto ore all’aria aperta in totale sicurezza, seguendo tutte le precauzioni per un’esposizione corretta al sole e per i bagni di mare.

Ieri mattina, lunedì 7 luglio, il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini ha fatto visita al gruppo, portando con sé paste e vivande come augurio per una buona stagione balneare. “Saluto sempre con grande piacere i nonni corianesi che per 12 giorni consecutivi scendono in spiaggia nelle ore meno calde della giornata, praticano attività di mare con l’opportunità di stare assieme in un contesto diverso e magari di socializzare con il vicino d’ombrellone allargando le proprie conoscenze”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza di queste iniziative per il benessere psicofisico della terza età.

Ma l’estate dei “Senza Età” non finisce qui. A settembre, i partecipanti torneranno sulla costa per alcune giornate alle terme, prima di prendere parte alle vacanze in montagna organizzate dal Comune in collaborazione con Auser.

La meta è già stata scelta: Folgaria, dall’8 al 14 settembre. Una settimana immersi nella natura, pensata per gli over 65, che alloggeranno in un hotel in posizione strategica, tra il centro e i boschi, ideale per passeggiate rigeneranti e momenti di relax.

“Poi la montagna a settembre sarà il prossimo step per concludere l’estate in bellezza”, ha aggiunto Ugolini.

Il progetto, ormai consolidato, dimostra ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione comunale di Coriano verso gli anziani, promuovendo iniziative che uniscono benessere, socialità e scoperta del territorio.