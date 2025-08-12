    • Coriano, il sindaco Ugolini ringrazia Carabinieri per l’arresto dei quattro minorenni autori dei vandalismi di Halloween 2024

    Il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, ha espresso un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri di Riccione e Coriano per l’importante attività investigativa che ha portato all’individuazione e alla notifica di misura cautelare nei confronti di quattro minorenni, responsabili dei gravi episodi di vandalismo avvenuti la notte di Halloween 2024 a Ospedaletto.

    Il primo cittadino ha esteso il ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e al Prefetto di Rimini, Giuseppina Cassone, per il prezioso impegno che ha permesso di ricostruire la pianificazione dettagliata attuata dai ragazzi, i quali avevano organizzato tramite i social una mobilitazione di giovani con l’intento di creare disordini e danneggiare la comunità corianese.

    «L’auspicio è che i responsabili compiano un serio esame di coscienza per quanto fatto e per i danni arrecati – ha dichiarato Ugolini –. Se il lavoro degli inquirenti è stato encomiabile, resta purtroppo un profondo senso di amarezza per la mancanza di rispetto verso le regole dimostrata da questi giovani, figli, studenti e futuri adulti di domani. La condanna per questi episodi è ferma e unanime. Halloween è una ricorrenza di festa e come tale deve essere celebrata».

