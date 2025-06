Coriano. Incendio al termovalorizzatore di Raibano, il sindaco Ugolini in videoconferenza con l’amministratore delegato di Herambiente, Andrea Ramonda

Coriano, 4 giugno 2025 – Il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e l’assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia oggi pomeriggio si sono collegati in videoconferenza con l’amministratore delegato di Herambiente, Andrea Ramonda. Erano presenti in videcollegamento anche ing. Paolo Cecchin, Direttore Produzione Herambiente, ing.Carlo Faraone, responsabile B.U. impianti Selezione e Recupero e dott.ssa Nicoletta Lorenzi, responsabile Qualità e Sicurezza, Ambiente.

Nel corso dell’incontro il sindaco, in riferimento all’incendio sviluppatosi domenica 1° giugno nell’area di stoccaggio dei rifiuti adiacente al termovalorizzatore di Raibano in gestione alla multiutility, ha chiesto di attuare tutti gli approfondimenti del caso per dare la massima chiarezza e fornire ogni elemento utile al territorio interessato che riguarda Coriano in primis, in cui sorge l’impianto ma che si estende anche ad altri Comuni limitrofi.

Per questa ragione l’incontro odierno, convocato a stretto giro con l’amministratore delegato Ramonda, è stato propedeutico ad uno successivo incontro richiesto dal sindaco in presenza con gli altri sindaci dei Comuni interessati, con Arpae, Ausl e ovviamente con Hera.

“Come sottolineato nei giorni scorsi – ha detto il sindaco Ugolini – ho invitato i cittadini alle prime e immediate misure precauzionali per tenere alta l’attenzione sulla salute pubblica e dunque sulla popolazione. I risultati delle analisi effettuate da Arpae hanno dato esito negativo ed escluso criticità per l’ambiente, non sono stati riscontrati, è bene ribadirlo, valori anomali nel suolo, nelle acque e nell’aria. E questo è un dato di fatto. Per allontanare ogni dubbio e fare luce su ogni aspetto, auspico che l’incontro in presenza con tutti gli enti preposti, sia il secondo importante step per approfondire ogni aspetto dell’accaduto. Se le cause che hanno provocato le fiamme sono al vaglio degli organi competenti verso i quali abbiamo la massima fiducia, la questione sicurezza dell’impianto è stato l’aspetto prioritario affrontato con l’amministratore delegato Ramonda dal quale abbiamo avuto rassicurazioni su verifiche e predisposizione di misure che evitino in futuro episodi come quello appena verificatosi”.

Comune di Coriano