Coriano: Incontro gratuito su alimentazione e attività fisica per crescere in salute

Domani, martedì 25 marzo, la sala Don Fiorenzo Baldacci della Parrocchia di Ospedaletto, a Coriano, ospiterà l’incontro “Alimentazione e attività fisica nell’età evolutiva: come crescere in salute”, il terzo e ultimo appuntamento del ciclo “Percorsi di salute”. L’evento, aperto a tutti e gratuito, è patrocinato dal Comune di Coriano e si rivolge in particolare a genitori, insegnanti, educatori e chiunque sia interessato ad approfondire l’importanza di una corretta alimentazione e di un’attività fisica adeguata per bambini e adolescenti.

L’incontro offrirà l’opportunità di scoprire come costruire buone abitudini per un sano stile di vita, enfatizzando il ruolo della nutrizione e del movimento nello sviluppo fisico e psicologico dei più giovani. Saranno trattati temi legati alla prevenzione di problematiche future e alla promozione del benessere psico-fisico, con l’occasione di sfatare alcuni miti sull’alimentazione e sull’attività fisica in età evolutiva.

Durante la serata, i partecipanti potranno ascoltare esperti del settore, tra cui le dottoresse Beatrice Carlini, biologa nutrizionista, e Sara Bascapè, fisioterapista, che guideranno il pubblico in un confronto utile e pratico, fornendo consigli su come migliorare la qualità della vita dei più giovani.

L’incontro inizierà alle 20.45 e la partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione per garantire la disponibilità di posti. Un’opportunità imperdibile per acquisire informazioni preziose e proseguire insieme verso un futuro più sano e consapevole.