Coriano. Interventi di consolidamento e protezione dello spondale ai guadi del torrente Marano finanziati dal Commissario straordinario post alluvione, avviata procedura di gara per l’affidamento dei lavori

Coriano, 28 maggio 2025 – È stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori che consentiranno il consolidamento e la protezione dello spondale sui guadi del torrente Marano. Un intervento consistente focalizzato su tre guadi del torrente Marano in via Fiume, via Vallecchio e via Cella e nella viabilità comunale circostante e che, come disposto da specifica ordinanza n.33/2024 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle regioni Emilia – Romagna, Toscana e Marche, sarà completamente finanziato con 350.000 euro di fondi PNRR.

Il progetto di prevenzione idraulica e messa in sicurezza della viabilità limitrofa si è reso necessario per far fronte alle necessità più urgenti sopravvenute dopo gli eventi meteorologici del 2023. Dopo una serie di sopralluoghi, monitoraggi delle scarpate erose dai flussi di piena straordinaria e delle portate idrauliche degli attraversamenti è infatti emersa la necessità di eseguire lavori di scavo di sbancamento e rinterro per la messa in sicurezza delle aree, così come di riprofilatura e sistemazione delle scarpate.

I lavori di prevenzione idraulica e consolidamento dei guadi sul torrente Marano, sono i primi dei cinque interventi finanziati da specifica ordinanza del Commissario per un importo complessivo di 5 milioni di euro comprendenti un intervento idraulico al fosso Cortino ad Ospedaletto, il ponte vecchio di Ospedaletto e il ponte di via Scaricalasino, la messa in sicurezza della viabilità a Mulazzano e Cerasolo e il ripristino di movimenti franosi a Cavallino.

“Questi interventi finanziati da fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza andranno a mettere in sicurezza tutte le zone del territorio corianese danneggiate dagli eventi alluvionali divenuti eventi climatici estremi sempre più frequenti – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi -. Lavori importanti e necessari che andranno ad intrecciarsi con la programmazione del piano triennale delle opere pubbliche.”

Comune di Coriano