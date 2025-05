Coriano, l’amministrazione celebra il successo degli eventi sportivi del weekend: “Due giornate di partecipazione e inclusione”

È stato un fine settimana ricco di sport, festa e partecipazione quello appena trascorso a Coriano. La città ha ospitato una serie di eventi che hanno coinvolto centinaia di cittadini, famiglie e appassionati, confermando la vocazione sportiva e comunitaria del territorio. A esprimere soddisfazione per la riuscita delle iniziative sono il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore allo Sport Anna Pecci, che parlano di “una grande risposta da parte della cittadinanza e di un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni e associazioni locali”.

A fare da traino alla due giorni è stata, domenica 25 maggio, la festa promozione del Tropical Coriano, che ha celebrato il salto in Serie D allo stadio Daniele Grandi. Oltre un migliaio di persone hanno partecipato all’evento tra musica, stand gastronomici e fuochi d’artificio. Durante la serata, il sindaco Ugolini, il vicesindaco e senatrice Domenica Spinelli e l’assessore Pecci hanno consegnato una targa di riconoscimento alla società sportiva per l’importante traguardo raggiunto.

Sempre domenica ha debuttato con successo la manifestazione “Play All – Tutti in gioco”, organizzata dalla Pro Coriano con il patrocinio del Comune: un’iniziativa dedicata alla promozione dello sport per tutti, con particolare attenzione all’inclusione dei ragazzi diversamente abili, grazie alla partecipazione di numerose realtà sportive del territorio.

Nel pomeriggio, spazio anche alla festa di fine anno del settore giovanile del Junior Coriano Calcio, che ha coinvolto atleti, famiglie e allenatori in un clima di gioiosa condivisione.

La giornata di sabato ha invece visto protagonisti i più giovani con i Giochi della Gioventù, che hanno coinvolto gli alunni delle scuole di Coriano e Ospedaletto nell’ambito del progetto “Coriano in Sport”. L’iniziativa, promossa da Avis e Pro Loco, ha trasformato il paese in un vero villaggio dello sport, dove bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi in diverse discipline.

A chiudere la serata, un triangolare amichevole tra tifosi ha aggiunto un ulteriore momento di socialità e sportività.

Non sono mancati gli appuntamenti per gli appassionati dei motori: la camminata ecologica e il raduno di auto d’epoca “Dai de Gas”, evento federato ASI, hanno attirato numerosi visitatori, molti dei quali hanno colto l’occasione per visitare anche il Museo del Sic, dedicato a Marco Simoncelli, icona dello sport corianese.

“Siamo determinati a far crescere ancora di più l’offerta sportiva di Coriano – conclude l’assessore Pecci –. Puntiamo su eventi sempre più inclusivi, partecipati e di qualità, in sinergia con chi ogni giorno lavora sul territorio per costruire una comunità coesa e attiva”.