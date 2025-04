Coriano. Lavori di manutenzione alle strade vicinali ad uso pubblico Assessore Bianchi “Interventi importanti per i collegamenti rurali tra le frazioni”

Coriano, 5 dicembre 2023 – E’ di 171 mila euro il finanziamento del Consorzio di Bonifica della Romagna a favore dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico per il triennio 2024-2025-2026. Con il rinnovo della convenzione in cui viene stanziata per ogni annualità, la somma di 57 mila euro, con un cofinanziamento del comune di Coriano pari al 10% sono stati ultimanti nei giorni scorsi gli interventi di asfaltatura e bonifica a Cavallino, in via Canneto e a Cerasolo un primo tratto di via delle Querce.

“Con queste risorse – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi – interveniamo su strade vicinali ad uso pubblico con una serie di lavori di risanamento che vanno dalla sistemazione, livellamento e riprese del manto stradale alla rimozione di piccoli smottamenti o taglio di vegetazione ingombrante. Logicamente il cronoprogramma dei lavori viene stabilito in base alle priorità e alle maggiori criticità. A fronte di un territorio grande 46 chilometri, le strade vicinali che si estendono per 23 chilometri (mentre le strade comunali si sviluppano per 121 chilometri) rappresentano una parte importate dei collegamenti rurali. L’amministrazione comunale è impegnata quotidianamente nella cura e manutenzione del suo vasto secondo le segnalazioni e i bisogni dei cittadini”.

Numerosi gli interventi realizzati nel corso dell’anno dal Consorzio di Bonifica in sinergia con l’amministrazione. A Mulazzano sono state asfaltate le vie Monte, Palombara, Agello e della Martella, a Coriano capoluogo via Il Colle e via Monte del Poggio, nel tratto Mulazzano- Vecciano via Ripa Bianca e via Loreta, a Ospedaletto via Moreta.

Ufficio Staff del Sindaco