Coriano. Lavori in corso al collettore delle acque bianche di Cerasolo in via Rigardara, sopralluogo questa mattina dell’assessore Bianchi

Coriano, 14 gennaio 2024 – Con 100.000 euro verranno realizzati gli interventi di manutenzione in via Rigardara a Cerasolo per il rifacimento di un tratto di collettore delle acque bianche. I lavori sono partiti nei giorni scorsi e questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi ha effettuato un sopralluogo per verificarne lo stato di avanzamento. L’opera interessa un tratto di strada di 130 mt e, salvo imprevisti causa maltempo, verrà terminata entro gennaio. Passo successivo la manutenzione e bonifica alle radici degli alberi nei punti più ammalorati e la successiva asfaltatura. Intervento definito nell’ambito del corposo piano di bonifica e manutenzione degli asfalti per 547.000 euro e che destina 30.000 euro al rifacimento del tappeto stradale di via Rigardara nei punti danneggiati.

“ I lavori alle fognature bianche di via Rigardara, la strada che da Cerasolo alta scende verso la Superstrada di San Marino – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi – costituiscono una concreta risposta alle problematiche di collassamento riscontrate con l’ausilio di una videoispezione in alcuni punti della strada. Dopo il necessario periodo di assestamento e l’arrivo di temperature più miti, a completamento dell’intervento ai sottoservizi, seguiranno i lavori di risagomatura nelle parti più danneggiate dalle radici delle alberature con relativi nuovi asfalti”.

Comune di Coriano