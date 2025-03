Coriano. Letture e giochi in inglese per i più piccoli. Cinque incontri da sabato 29 aprile alla biblioteca comunale “Battarra”

Letture e giochi in inglese per i più piccoli

Cinque incontri da sabato 29 aprile alla biblioteca comunale “ Battarra”

Coriano, 27 marzo 2025 – “Fun with words” è l’’iniziativa rivolta ai bambini di età tra i 10 e gli 11 anni per promuovere l’uso della lingua Inglese in un ambiente allegro ed informale.

Per un totale di cinque sabati la biblioteca comunale di Coriano G.A. Battarra ospiterà a partire da sabato 29 marzo, dalle 10:30 alle 11:30, il corso di introduzione alla lingua d’oltralpe attraverso un approccio ludico con letture di storie e giochi in lingua.

La partecipazione è libera. I sabati sono il 29 marzo, il 5,12,19 aprile e il 3 maggio.

Comune di Coriano