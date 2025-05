Coriano, lotta alla zanzara tigre: misure attive fino al 31 ottobre. In distribuzione gratuita i larvicidi per uso domestico

Scatta la fase operativa della campagna 2025 contro la proliferazione della zanzara tigre e della zanzara comune, responsabili della trasmissione di virus come dengue, chikungunya e West Nile. Le misure preventive resteranno in vigore fino al 31 ottobre, come stabilito da ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica.

L’obiettivo è contenere la diffusione delle zanzare, agendo soprattutto sulle aree dove si possono formare ristagni d’acqua, habitat ideale per la deposizione delle uova e lo sviluppo delle larve.

Obblighi per cittadini, enti e privati

L’ordinanza impone una serie di azioni obbligatorie a carico di proprietari, affittuari e gestori di aree private o pubbliche all’aperto, tra cui:

Evitare l’abbandono di contenitori dove possa ristagnare acqua piovana (vasi, secchi, bidoni, ecc.);

Svuotare e sistemare correttamente i contenitori in uso per evitare accumuli idrici;

Trattare regolarmente con prodotti larvicidi tombini, pozzetti e griglie di scarico;

Tenere puliti cortili e giardini , eliminando erbacce e rifiuti che possano trattenere umidità;

Utilizzare sabbia umida nei portafiori, oppure trattare l’acqua con larvicidi ad ogni ricambio.

Azioni del Comune e distribuzione larvicidi

A partire dalla prima settimana di giugno, gli operatori di Anthea effettueranno cinque cicli mensili di trattamento larvicida delle caditoie stradali, utilizzando prodotti biologici su tutto il territorio comunale.

Inoltre, sempre da giugno, sarà attivato un punto di distribuzione gratuita di larvicidi presso il varco d’ingresso del Municipio. I cittadini potranno ritirare i prodotti da utilizzare nei propri tombini e aree private.

L’invito dell’Amministrazione: “Ogni gesto conta”

«Anche il singolo cittadino può fare la differenza», sottolinea l’assessora all’Ambiente Anna Pazzaglia, ricordando che piccoli gesti quotidiani come svuotare sottovasi, pulire le grondaie ed evitare ristagni nei giardini sono fondamentali per prevenire la nascita dei focolai.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini a seguire con costanza queste indicazioni, contribuendo a un’azione collettiva fondamentale per la salute della comunità.