Coriano. Maggio mese dei grandi appuntamenti sportivi. Oltre 300 piccoli calciatori hanno invaso lo stadio Daniele Grandi nel fine settimana

Nel prossimo, sabato 24 e domenica 25 maggio, camminate ed escursioni in bicicletta, eventi con società sportive e associazioni del territorio, festeggiamenti per la

Promozione del Tropical Coriano in serie D

Coriano, 19 maggio 2025 – “Il grande successo degli eventi sportivi di sabato 17 e domenica 18 maggio lancia il prossimo fine settimana che si preannuncia incandescente sotto il profilo degli appuntamenti dedicati allo sport, ai giovani, alle società sportive e di territorio e alla solidarietà. Coriano sta vivendo un fermento positivo confermando attenzione e interesse ai valori di tutte le discipline sportive. La collaborazione con gli operatori che gravitano attorno al mondo dello sport e alle iniziative di aggregazione è la carta che riteniamo vincente per continuare in questa direzione”.

Così l’assessore allo Sport del comune di Coriano, Anna Pecci all’indomani della 9° edizione del “Memorial Cesare Conti” e del 32° “Torneo Daniele Grandi” organizzati dalla Polisportiva Junior Coriano domenica 18 maggio con la partecipazione di oltre 300 piccoli atleti.

Da mettere in calendario il prossimo fine settimana che si preannuncia ricco di eventi.

Per tutta la giornata di sabato 24 maggio lo stadio Daniele Grandi ospita “Coriano in sport”. Basket, tennis, pallavolo, calcio, podismo, pattinaggio e sci, sono solo alcune delle discipline sportive in cui bambini e ragazzi potranno cimentarsi per conoscerle più da vicino. L’evento non stop sarà una grande vetrina per le società sportive del territorio e un’occasione per far conoscere in un clima di grande festa le proprie peculiarità. Spazio anche ai Giochi della Gioventù con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie degli Istituti Comprensivi corianesi. Per allietare la giornata sarà allestito uno spazio dedicato al food and drink organizzato dalla Pro Loco Coriano, partner con Avis dall’ evento patrocinato.

La “Camminata ecologica” partirà invece alle 16 di sabato 24 maggio con partenza dal Centro Giovani di via Piane,100. Sarà possibile raccogliere i rifiuti lungo il percorso con apposita attrezzatura e praticare sessioni di Yoga. Con un contributo di 5 euro al termine della passeggiata è previsto un momento ristoro. È un’iniziativa di “Benessere Shiatsu Le Saline” patrocinata dall’amministrazione comunale.

Domenica 25 dalle 10.30 al primo pomeriggio arriva per la prima volta nei campi dell’impianto sportivo Daniele Grandi “PLAY ALL -Tutti in gioco”. Insieme si può! Sport+Gioco = Inclusione è il messaggio scelto da Pro Loco e dal comune di Coriano per questa iniziativa dedicata alla solidarietà, alla aggregazione e alla integrazione con la volontà di praticare assieme, bambini, ragazzi, adulti disabili e normodotati, varie attività sportive.

La bicicletta torna domenica con “Non solo..bike” e un’ampia scelta di percorsi sulle due ruote. Mountain bike con doppio percorso, bici da strada con percorso frecciato, cicloturistico con percorso libero non segnalato, trekking di gruppo e Gravel- percorso con file GPX. È l’iniziativa organizzata da G.S. Ospedaletto, Benessere Shiatsu Le Saline, Le Saline MTB, con partenza al mattino in piazza Don Minzoni e arrivo al Centro Giovani di via Piane con un Pasta party nel finale. L’iniziativa offre anche la scelta di una Camminata di 6 km tra le colline corianesi con partenza alle 9 in piazza Don Minzoni.

Sull’onda dell’emozione esplosa a Coriano dopo la vittoria sul Mezzolara allo stadio “Romeo Neri”, si preannuncia una grande festa la “Promozione del Tropical Coriano in serie D”. Si partirà con il torneo di calcio dei ragazzi del settore giovanile delle 17, a seguire cena, dj set e alle 21 spettacolo con i Revolution Band.

In foto l’assessore Anna Pecci con Sabina Marzi, presidente Polisportiva Junior Coriano e la madre di Cesare Conti (Cece) e i piccoli giocatori del “Torneo Daniele Grandi”.

Comune di Coriano