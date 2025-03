Coriano nell’ultimo fine settimana fa il pieno di eventi sportivi

Assessore Pecci “Risultato importante, al fianco delle società sportive corianesi e dei giovanissimi”

Coriano, 28 maggio 2024 – Il tempo incerto non ha fermato gli eventi sportivi dell’ultimo fine settimana. Dalla lunga cavalcata dei ricordi del Coriano Calcio giunto quest’anno al traguardo dei 70 anni di attività, al basket giovanile e i Giochi della Gioventù con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie dell’IC Coriano, Coriano ha registrato una grande adesione di sportivi, famiglie con bambini e giovanissimi.

“Vedere l’entusiasmo e la gioia negli occhi di tantissimi giovani gareggiare e divertirsi con uno spirito di sano agonismo e fair play- ha commentato l’assessore allo Sport, Anna Pecci – mi ha reso particolarmente soddisfatta perché questa amministrazione è al fianco delle società sportive che concretamente si impegnano per promuovere la cultura sportiva rivolta a bambini e adulti. Abbiamo visto tantissimo interesse tra i ragazzi che hanno potuto godere della qualità degli eventi sportivi in calendario, a loro in particolare rivolgo un messaggio: divertiteti con rispetto per l’altro, non lasciate indietro nessuno e sarà tutto più bello”.

Il fine settimana del 25 e 26 maggio è partito con “Coriano in sport” in collaborazione con Avis Coriano e il coinvolgimento delle società sportive del territorio in cui 180 studenti dell’Istituto Comprensivo Ospedaletto, presente anche la dirigente scolastica Fabiola Mazzei, si sono cimentati in giochi d’altri tempi, corsa ai sacchi, tiro alla fune, gincane e salti in lungo. Le attività del pomeriggio sono slittate, causa maltempo, a data da destinarsi a breve. Domenica ricchissima di iniziative a partire dal torneo di calcio 8° edizione “Memorial Cece” in memoria di Cesare Conti (Cece) storico presidente della Polisportiva Junior Coriano che ha fatto dello sport una vera e propria metafora di vita. Buona la prima edizione del torneo di basket “1°Memorial Marco Simoncelli” organizzato dalla ASD Lions Academy con la partecipazione della Fondazione Simoncelli.

Settanta anni di emozione e passione è stato invece lo slogan, in una domenica di sole, della festa targata Coriano Calcio in cui sono stati ripercorsi aneddoti e testimonianze dei protagonisti della società, dal 1953 con i primissimi campionati organizzati a livello dilettantistico fino ad arrivare ad oggi. Tra i premiati Gigi Fabbri, protagonista di lungo corso della Junior per molto tempo. I giovani si sono sfidati in varie partitelle sul manto erboso dello stadio Dino Grandi. A salire sul palco della Coriano Calcio il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore Anna Pecci. Un fine settimana che, tra tifosi e appassionati, ha visto la partecipazione per l’amministrazione anche della vicesindaco Domenica Spinelli e dell’assessore alla Scuola, Paolo Ottogalli.

Comune di Coriano