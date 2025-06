Coriano, nuovi giochi al Parco del Sole di Cerasolo e una casa dell’acqua per promuovere sostenibilità e aggregazione

Il Comune di Coriano prosegue con una serie di interventi volti a valorizzare le aree verdi del territorio, focalizzandosi su spazi dedicati al gioco e al benessere ambientale. Lo testimoniano le ultime novità introdotte nella frazione di Cerasolo, dove il Parco del Sole è stato recentemente dotato di nuove attrezzature ludiche e dove è stata inaugurata una casa dell’acqua, per offrire ai cittadini un servizio di erogazione di acqua potabile refrigerata e gassata accessibile tutto l’anno.

L’installazione di una teleferica e di uno scivolo – che hanno sostituito le vecchie strutture obsolete – rappresenta solo la prima fase di un più ampio progetto di riqualificazione del polmone verde della frazione. L’obiettivo è creare un ambiente sicuro, moderno e funzionale per i bambini e le famiglie che frequentano quotidianamente il parco.

Sabato scorso, alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, degli assessori, dei consiglieri comunali e dei residenti, è stata inaugurata anche la nuova casa dell’acqua posizionata nel giardino compreso tra via del Sole, via Primo Maggio e via Monte Pirolo. Il servizio consente di prelevare acqua naturale e gassata, fresca e controllata, 365 giorni all’anno. Per incentivare un comportamento sostenibile e ridurre l’uso di bottiglie di plastica, a tutti i partecipanti è stata consegnata una borraccia riutilizzabile.

Questa nuova installazione segue quella realizzata nel maggio scorso nel giardino adiacente a piazza Falcone, nella frazione di Sant’Andrea In Besanigo, a conferma dell’impegno costante dell’amministrazione comunale nel promuovere politiche ambientali virtuose.

Gli assessori al Decoro e Verde pubblico, Roberto Bianchi, e all’Ambiente, Anna Pazzaglia, hanno sottolineato l’importanza di investire in infrastrutture che favoriscano il gioco come elemento essenziale per la crescita dei bambini e di potenziare le aree verdi come punti di aggregazione sociale. A Cerasolo, oltre ai nuovi giochi, nei prossimi giorni sarà montata una struttura metallica ombreggiante in piazza Borsellino, per proteggere le panchine durante le giornate calde.

Bianchi e Pazzaglia hanno inoltre ricordato gli altri progetti in corso e in programma: la quasi ultimazione del Parco dei Cerchi, l’imminente avvio dei lavori per il parco di Sant’Andrea in Besanigo e l’avvio della progettazione dei parchi Viganò a Ospedaletto e del Parco del Sole a Cerasolo.

Sul fronte ambientale, il Comune ha completato le installazioni di case dell’acqua anche in Via Garibaldi a Coriano capoluogo e vicino all’Istituto Comprensivo in piazza O’Brien a Ospedaletto, contribuendo così alla diffusione di soluzioni pratiche per il risparmio idrico e la riduzione della plastica monouso.

Questi interventi rappresentano una strategia complessiva volta a migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo uno sviluppo sostenibile e spazi pubblici più accoglienti e vivibili per tutte le età.