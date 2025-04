Coriano. Nuovo asilo nido, parchi e cimiteri, presentati ai cittadini lo stato di avanzamento dei lavori con i progettisti, il Sindaco e la Giunta

Coriano, 21 gennaio 2025 – “I nostri progetti sono pensati per rimanere a lungo termine, flessibili e duraturi grazie ad investimenti oculati e concreti. Come abbiamo promesso ora stiamo realizzando opere di rigenerazione urbana e di servizio per i corianesi. Il nuovo asilo nido, in fase di cantierizzazione, sarà un servizio concreto per le famiglie con necessità di conciliare la vita familiare a quella professionale, il Parco dei Cerchi completamente rinnovato e migliorato con i lavori che avanzano è il primo di una serie di interventi previsti in altre aree verdi del territorio, il programma di riqualificazione diffusa dei cimiteri costituisce un altro punto fermo che sta a cuore a questa amministrazione. Le opere pubbliche che stiamo mettendo a terra, con una oculata gestione delle nostre risorse e con la ricerca di finanziamenti sovracomunali, sono frutto di una visione che renderà Coriano sempre più sostenibile e attenta alle esigenze dei corianesi”. Così il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini nel suo saluto di apertura all’incontro pubblico con la cittadinanza svoltosi di ieri sera in sala Isotta alla presenza della Giunta, dei consiglieri comunali e dei progettisti incaricati alla realizzazione delle opere.

Demolita la ex sede Ausl in via Fleming, a breve partiranno i lavori veri e propri di costruzione del nuovo Asilo nido da 42 posti, realizzato in un unico livello su una superficie di 1000 mq.

Costituito da 2 spazi principali, una zona giorno per il gioco e l’alimentazione e uno per il riposo, con uno spazio centrale studiato per assumere attraverso gli arredi mobili configurazioni diverse secondo le esigenze didattiche dei bimbi e del personale, “il nuovo nido – ha detto l’architetto progettista dello studio ArchiNOW! Marcello Dellarosa presente ieri sera con l’ingegnere Loris Manfroni dello Studio MEW – è stato pensato come una corte aperta per enfatizzare il rapporto tra l’edificio e il grande giardino in cui sarà prevalente la forma sinuosa, metafora di abbraccio e accoglienza con una copertura verde quale elemento estetico per rafforzare l’armonia tra la struttura e l’ambiente”.

Dotato dei sistemi tecnologicamente più avanzati dal punto di vista dell’efficientamento energetico, il nuovo nido verrà realizzato con un investimento di circa 3 milioni e 900.000 euro di cui oltre 1 milione con risorse PNRR.

Capitolo Verde urbano. A primavera sarà pronto il parco dei Cerchi a Coriano capoluogo, tra via Lavatoio e via Garibaldi. L’architetto paesaggista Maria Luisa Cipriani ha indicato la tabella di marcia dei lavori che consentiranno di riqualificare il verde e i percorsi pedonali del parco con un’area fitness,la sistemazione dei campi sportivi e dello spazio per l’organizzazione di eventi e la piantumazione di 60 nuove alberature. Il progetto prevede la messa in uso di tutte le aree del parco grazie ad una rete di sentieri piacevole da percorrere intervallata da zone di sosta con sedute confortevoli lungo tutto il parco. Questo sarà il primo step di una serie di interventi analoghi previsti ai parchi Bellini di S. Andrea in Besanigo, Viganò di Ospedaletto e al parco Del Sole di Cerasolo. L’intervento del Parco dei Cerchi ammonta a 300.000 euro.

Cimiteri. Dopo S.Andrea in Besanigo e Passano, i prossimi lavori riguarderanno i cimiteri di Cerasolo, Coriano capoluogo, Montetauro e ancora S. Andrea in Besanigo. Durante l’incontro con i cittadini l’ingegnere del settore Lavori pubblici del comune di Coriano, Maria Chiara Regazzi, è scesa nei dettagli sull’intervento previsto per il cimitero di Coriano capoluogo. In questo caso si andranno ad ampliare il numero di loculi per un totale di 120 con la realizzazione di due blocchi distinti, uno da 85 e l’altro da 35 che saranno rifiniti con fasce di marmo rosso di Verona e lapidi in marmo bianco di Carrara. Nel frattempo proseguono i lavori al cimitero della frazione di Mulazzano nell’ottica di una sostanziale opera di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i cimiteri cittadini.