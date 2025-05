Coriano. Nuovo Piano Urbanistico Generale, proseguono i lavori con i progettisti

Spinelli “ Sviluppo del territorio rurale dalla chiara vocazione turistica, massima attenzione all’ambiente e qualità urbana saranno determinanti per il futuro di Coriano”

Coriano, 9 maggio 2025 – Prosegue a ritmo serrato il corposo lavoro di redazione del nuovo Pug, il Piano Urbanistico Generale a cui il comune di Coriano sta lavorando per tracciare lo sviluppo e la pianificazione urbanistica dei prossimi anni. Questa mattina il sindaco Gianluca Ugolini, la vicesindaco con delega all’Urbanistica senatrice Domenica Spinelli e la giunta hanno incontrato con i tecnici comunali dell’Ufficio Piano, i progettisti dello studio Oikos Ricerche.

Concluso nei mesi scorsi il percorso di consultazione preliminare previsto dalla legge regionale 24/2017, il nuovo strumento di programmazione strategica e pianificazione del territorio, incentrato sui principi di rigenerazione, riduzione del consumo del suolo e sostenibilità ambientale, andrà a disciplinare il futuro assetto del territorio di Coriano.

“Abbiamo avuto questa mattina una full immersion preziosa – ha commentato Spinelli – perché è stato scandito il percorso di sviluppo che immaginiamo per Coriano. Il nostro territorio gode di grosse potenzialità secondo una visione strategica che abbiamo elaborato negli anni scorsi. Sviluppo del territorio rurale dalla chiara vocazione turistica, massima attenzione all’ambiente e qualità urbana saranno determinanti per il futuro della comunità corianese.Saremo molto attenti alle sollecitazioni e agli spunti di riflessione degli stakeholders che continueremo ad incontrare dopo i primi appuntamenti avuti nei mesi scorsi. Insieme ai nostri tecnici, ai progettisti e più avanti con gli abitanti stiamo lavorando per il futuro di Coriano”.