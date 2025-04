Coriano. Nuovo Pug, proseguono gli incontri con le associazioni di categoria, a partire da quelle agricole, sportive e del terzo settore

Vicesindaco Spinelli “Il Piano Urbanistico Generale sarà un’occasione unica su scala regionale e provinciale per collegare a doppio filo il settore agricolo a quello turistico

Coriano, 8 luglio 2024 – Non solo trasformazione dei prodotti ricavati dalla terra ma anche luoghi di ricettività, eccellenza e attrazione da un punto di vista turistico. Il futuro dell’agricoltura e delle sue aziende è stato questa mattina al centro di un incontro sul nuovo Pug, condiviso con i tecnici del settore Urbanistica del comune di Coriano e con gli architetti dello studio bolognese Oikos Ricerche. All’incontro, aperto dai saluti del sindaco Gianluca Ugolini e del vicesindaco con delega all’urbanistica Domenica Spinelli, erano presenti diverse associazioni tra le quali Cia, Confagricoltira, Coldiretti, Confindustria e Cna. Dopo la premessa unanime di apprezzamento espresso dalle associazioni per essere stati invitati “ad incontri non confezionati, bensì propositivi per arrivare assieme alla definizione del Pug “è stato dato spazio al primo confronto interlocutorio con i tecnici. Da un’agricoltura moderna, al passo con i tempi e sostenibile, l’aspettativa comune esposta dai rappresentanti delle associazioni agricole è quella di far leva su strumenti urbanistici che consentano di svolgere le proprie attività con meno burocrazia e nuove prospettive di sviluppo. Da Cna è arrivato l’invito di far leva anche sulla mobilità green e sostenibile a partire da collegamenti ciclabili con i comuni della costa da inserire in pacchetti turistici ad hoc.

“Siamo molto soddisfatti dall’andamento di questi incontri avviati con i settori maggiormente rappresentativi della società civile – ha dichiarato il vicesindaco Domenica Spinelli -. In giornata ne abbiamo programmato un altro dedicato al Terzo settore e alle associazioni sportive, nelle prossime settimane ne faremo altri mirati e calzati su misura di alcune realtà rappresentative del nostro territorio. L’iter che abbiamo in calendario è chiaro. Dopo questi primi momenti di condivisione, in settimana partiranno gli inviti per una Consultazione preliminare con Regione, Provincia e con gli enti che hanno competenze ambientali e territoriali per poi arrivare a fine anno all’assunzione del progetto di Piano da parte della Giunta Comunale. La scelta di non essere presenti a questi incontri ma di portare esclusivamente i saluti è voluta proprio per lasciare la massima libertà di confronto agli operatori presenti. Condivido la riflessione odierna degli architetti di Oikos che per Coriano il nuovo Pug sia una occasione unica su scala regionale e provinciale di collegare a doppio filo il settore agricolo a quello turistico.Il Pug aprirà una nuova stagione per Coriano per rigenerazione urbana, valorizzazione e riqualificazione di ogni suo comparto”.

Comune di Coriano